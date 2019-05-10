Определились финалисты Лиги Европы 1 10.05.2019, 7:38

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Впервые в финалах еврокубков сыграют четыре команды из одной страны.

По итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы участниками решающего поединка стали английские «Арсенал» и «Челси», которые разыграют трофей 29 мая в азербайджанском Баку, сообщает nv.ua.

После победы в первой игре на своем поле со счетом 3:1 «Арсеналу» важно было не проиграть 0:2 или с разницей в три мяча испанской «Валенсии».

В итоге лондонцы сумели снова выиграть с перевесом в два гола - теперь уже с результатом 4:2, хотя именно хозяева забили первыми усилиями Кевина Гамейро на 11-й минуте.

Героем «Арсенала» стал нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, который стал автором трех мячей. Гамейро в итоге оформил дубль, а еще одно взятие ворот в активе Александера Ляказетта.

Куда более упорным вышел другой ответный матч полуфинала, в котором «Челси» принимал на своем поле немецкий «Айнтрахт» и выиграл лишь в серии пенальти.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1, как и первый поединок. У лондонцев отличился Рубен Лофтус-Чик, у франкфуртцев - Лука Йович.

Соперникам пришлось бить 11-метровые удары, и если у «Челси» не забил один только Сесар Аспиликуэта, то у «Айнтрахта» двое - Мартин Хинтереггер и Гонсалу Пасиенсия - 4:2.

Валенсия — Арсенал 2:4 (первый матч — 1:3)

Голы: Гамейро, 11, 58 — Обамеянг, 17, 69, 88, Ляказетт, 50

Челси — Айнтрахт 1:1, 4:3 — в серии пенальти (первый матч - 1:1)

Голы: Лофтус-Чик, 28 — Йович, 48

Накануне стало известно, что в финале Лиги чемпионов также сыграют английские клубы – «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Первый драматично прошел «Барселону», второй – «Аякс».