Брестское «Динамо» будет продавать билеты на места за ограждением стадиона 10 10.05.2019, 16:00

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Иллюстрационное фото b-g.by

Футбольный клуб решил бороться с «подглядывающими».

Брестское "Динамо" решило вести борьбу с горожанами, привыкшими бесплатно смотреть матчи команды, собираясь около ограждения арены. Об этом сообщает pressball.by со ссылкой на клубный сайт. Для фанатов "подглядывания" "бело-синие" введут специальные билеты, число которых будет ограничено.

- Излюбленное место многих брестчан со стороны улицы Гоголя с недавних пор стало непригодным для просмотра домашних матчей "Динамо-Брест": обзор футбольного поля отныне перекрыт баннерами.

История знает примеры, когда количество подглядывающих достигало 300 человек! Однако мы идем навстречу устоявшимся традициям и предусмотрели места для подглядывания.

Билеты на места для подглядывания можно приобрести в нашем фан-шопе. Советуем поторопиться! Количество мест ограничено!

Стоимость: 5 рублей. Владельца такого билета ждет сюрприз от "Динамо-Брест", — говорится в заявлении.