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В Индонезии умерли почти 500 членов избирательных комиссий

  • 12.05.2019, 15:17
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Выборы в Индонезии

Большинство из них были в возрасте от 50 до 70 лет.

В Индонезии число умерших членов избирательных комиссий выросло до 496. Об этом 12 мая со ссылкой на данные правительства сообщило издание The Straits Times (перевод – gordonua.com).

Большинство скончавшихся были в возрасте от 50 до 70 лет.

Очевидцы рассказывают, что умершие были истощены многочасовым подсчетом голосов.

Наибольшее количество смертей зафиксировано в провинции Западная Ява – 131.

Министерство здравоохранения Индонезии объявило, что чаще всего причиной смерти членов избиркомов в четырех провинциях – Джакарте, Западной Яве, Риау и Юго-Восточном Сулавеси – был инсульт или сердечный приступ.

Кроме того, участники выборов умирали от сердечной и дыхательной недостаточности, сепсиса, астмы, а также вследствие ДТП.

17 апреля в Индонезии прошли однодневные выборы. Право голоса имели 192 млн людей, явка составила около 80%. Граждане страны выбирали президента, депутатов парламента и членов местных советов.

По состоянию на 29 апреля было зафиксировано 296 смертей среди членов избиркомов.

Председатель центризбиркома Индонезии Ариф Будман предлагал выплатить родственникам умерших от 30 до 36 млн рупий (от $2,1 до $2,5 тыс.) и обещал снизить нагрузку на членов комиссий. Тем, кто заболел, предложили от 16 млн рупий ($1,1 тыс.) компенсации.


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