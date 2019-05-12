«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл чемпионат Англии 12.05.2019, 20:34

ФОТО: IMAGO

«Манчестер Сити» по итогам турнира набрал 98 очков, обойдя «Ливерпуль» всего на одно очко.

"Манчестер Сити" второй раз подряд выиграл чемпионат Англии по футболу, разгромив в гостях "Брайтон" со счетом 4:1, передает ВВС.

У "Манчестер Сити" голами отметились Серхио Агуэро (28-я минута), Эмерик Лапорт (38), Рияд Марез (63) и Илкай Гюндоган (72).

В составе "Брайтона" отличился Гленн Мюррей (27).

"Манчестер Сити" по итогам турнира набрал 98 очков, обойдя "Ливерпуль" всего на одно очко.

"Ливерпуль", в свою очередь, забил два гола в матче с клубом "Вулверхэмптон", и закончил игру со счетом 2:0.

Это уже четвертый титул "Манчестер Сити" в английской Премьер-лиге. Больше титулов - только у "Манчестер Юнайтед" и "Челси".