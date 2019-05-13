Сергей Кисляк: С брестским «Динамо» вполне реально завоевать золото чемпионата 1 13.05.2019, 16:47

Фото: Reuters

Белорусский футболист рассказал о своих целях.

Об этом хавбек брестского «Динамо» Сергей Кисляк рассказал в эфире программы «Тренировочный день», пишет «Трибуна».

«Однозначно, моя цель – выиграть с брестским «Динамо» чемпионат Беларуси. Это цель, о которой я думаю. Лига наций со сборной Беларуси – тоже хороший шанс попасть на Евро. Тоже мечта. Шансы хорошие. Уверен, что мы тем командам, которые с нами будут бороться за эту путевку, ничем не уступаем. Если подойдем в хорошей форме и хорошим настроением, то нам по силам пробиться туда. Я всегда готов помогать сборной.

Да, золота чемпионата Беларуси у меня нет. С минским «Динамо» все время занимали вторые места. И вот есть вызов. Думаю, с «Динамо» Брест вполне реально завоевать золотые медали.

О переходе в Брест точно не жалею. Здесь потрясающие болельщики, наполняется стадион, атмосфера очень классная. Коллектив у нас очень хороший. Ребята все – супер! На тренировку едешь с желанием. Так что я ни о чем не жалею», – сказал Кисляк.