Букмекеры назвали фаворитов «Евровидения» 2 13.05.2019, 20:33

1,284

Белоруску Зену ставят на 34-е место.

Сегодня ночью в Израиле стартовало «Евровидение» (не забываем, что Беларусь на нем представит 16-летняя Зена.) Традиционно букмекеры составляют свои рейтинги. Кого называют фаворитами среди 41 участника? Заглядываем в первую десятку и вот что видим.

Нидерланды: вероятность победы — 22%

Потенциальным победителем «Евровидения» голландца Дункана Лоуренса назвали сразу после релиза конкурсной песни. Потом, правда, букмекеры немного засомневались, увидев его номер. Вернее, отсутствие оного. Во время исполнения музыкант просто сидит за роялем, играет и поет. И это неслучайно: Дункан считает, что слушатель должен сконцентрироваться на музыке и словах песни, а не на спецэффектах, пишет tut.by.

Дункану Лоуренсу 24 года. Он родился в Нидерландах. Учиться в школе ему было непросто. В одном из интервью он вспоминал:

— Меня часто дразнили, потому что я был «толстый», «уродливый», «гей», «одет в дурацкую одежду и очки». Практически все, что люди могли сказать, чтобы сделать мне больно.

Именно поэтому Лоуренс с головой ушел в музыку. В 2013-м он начал обучение в известной рок-академии города Тилбург. В 2014-м участвовал в шоу «Голос- Нидерланды», в котором работал с кантри и поп-певицей Ильзе Де-Ланге и дошел до полуфинала.

В песне Arcade Дункан Лоуренс рассказывает историю своего любимого, который умер в молодом возрасте (да, это не ошибка: Лоренс не скрывает свою бисексуальность).

Швеция: вероятность победы — 15%

Представитель Швеции Джон Лундвик — не только исполнитель и композитор, но еще и спортсмен.

Его музыкальная карьера взлетела вверх в 2010 году, когда он стал одним из авторов текста к песне When You Tell the World You’re Mine, и ее исполнили на свадьбе шведской кронпринцессы Виктории.

В 2017-м Лундвик уже пробовал попасть на «Евровидение», но тогда застрял на этапе национального отбора. В этом году у него есть целых две попытки победить. Первая — если он сам круто исполнит свою песню Too Late For Love, вторая — если публике понравится выступление британца Майкла Райса, которому он написал песню.

И о спорте. Джон Лундвиг много лет занимался легкой атлетикой. Будучи спринтером, он завоевал восемь золотых медалей на национальных соревнованиях. А в 2016-м даже попал на летнюю олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Правда, с песней All About the Games.

Франция: вероятность победы — 11%

Францию на «Евровидении» представляет 19-летний Билал Ассани. Он родился в Париже, но имеет марокканские корни. А еще Ассани — видеоблогер, бакалавр филологических наук и андрогин.

До «Евровидения» его музыкальная карьера складывалась не совсем удачно. В 2015-м он попал в телешоу The Voice Kids, но вылетел уже после баттлов. В декабре 2018-го принял решение податься на национальный отбор с песней Roi, которая буквально покорила пользователей соцсетей. Любые попытки покритиковать его песню интернет-аудитория воспринимала в штыки.

Хотя к нему самому отношение было обратным. После того как он заявил о своей гомосексуальности, в его адрес посыпались угрозы и расистские высказывания. При этом Ассани называют «иконой французской молодежи ЛГБТ+», а клип к его песне Roi уже собрал более 7 млн просмотров.

Россия: вероятность победы — 9%

В 2016 году россиянин Сергей Лазарев занял на «Евровидении» второе место, в 2019-м вернулся на конкурс за первым. Хотя букмекеры в этом не уверены: пока вероятность его победы 9%.

Музыку к песне этого года Scream написали те же авторы, что и в 2016-м, — Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос. Режиссирует постановку также тот же самый человек — Фокас Евангелинос. И хоть нынешнее шоу, по мнению тех же букмекеров, не настолько эффектное, шансы Лазарева все равно оцениваются очень высоко.

Кстати, узнаете, кто это на фотографии? Слева — очевидно Лазарев, а вот справа — маленькая Зина Куприянович, а теперь уже Зена.

Азербайджан: вероятность победы — 7%

Азербайджан привез на «Евровидение» правду — так переводится песня Чингиза Truth.

Сам он родился в Москве и лишь в 13 лет вместе с мамой и братом переехал жить в Баку. Но связи — прежде всего музыкальные — с Россией не оборвал.

В 2011-м он пробовал поехать от Азербайджана на «Евровидение», но даже не вышел в финал нацотбора. Спустя время Чингиз сменил фокус: участвовал в российской «Новой волне».

И вот в 2019-м вдруг все сложилось с «Евровидением»: азербайджанский вещатель iTV объявил, что на конкурс поедет именно Чингиз. Еще и букмекеры дают ему неплохие шансы: пока он входит в пятерку лидеров (хотя они очень быстро меняют свое мнение).

Италия: вероятность победы — 5%

А вот итальянец Мамуд приехал на «Евровидение» с песней Soldi, что в переводе с его родного языка означает «деньги». Если вы не знаете итальянского, кратко пересказываем, о чем речь. Лирический герой Мамуда оставляет дом и родных и делится со своим отцом переживаниями-размышлениями по этому поводу.

Мамуд не только исполняет, но и пишет собственные песни. Известным он стал после участия в итальянской версии шоу X Factor. На «Евровидение» он попал автоматически после того, как с триумфом победил в Sanremo Music Festival. А поскольку Италия входит в «большую пятерку» стран, представители которых напрямую попадают в финал, мы гарантированно увидим Мамуда 18 мая.

Сперва букмекеры более высоко ставили Мамуда, но из-за того что перед отъездом у него поднялась высокая температура и серьезно заболело горло, оценки стали более сдержанными.

Мальта: вероятность победы — 4%

Микеле Паче — 18 лет. В 2019-м она выиграла первый X Factor Malta и в качестве приза получила поездку на «Евровидение». Плюс контракт с компанией Sony Music Entertainment.

На X Factor ее тренером была Keith Debono, которая представляла Мальту на «Евровидении» дважды — в 2002-м и 2006-м годах.

Сейчас Микела учится в консерватории для девушек. На конкурсе она исполнит песню Chameleon.

Швейцария: вероятность победы — 4%

Швейцария нечасто оказывается в топе букмекеров, но это именно тот самый случай. Представлять страну будет 24-летний Лука Хэнни. Песню She Got Me он написал в швейцарском лагере песен с командой композиторов национального и международного уровней. В ней сочетаются танцевальные элементы и ближневосточные мотивы. Хэнни считает, что это должно «зайти» прям всем.

И букмекерам заходят. Сейчас его ставят на девятое место и дают 4% на победу.

Кстати, уже в 17 лет Лука Хэнни выиграл немецкое шоу Deutschland sucht den Superstar («Германия ищет суперзвезду»), после которого стал очень популярным в немецкоязычных странах — Германии, Австрии и Швейцарии.

А еще Хэнни когда-то начинал учиться на каменщика, но продолжил строить карьеру все-таки в музыкальной сфере.

Австралия: вероятность победы — 4%

В этом году Австралия впервые устроила национальное отборочное телешоу «Евровидение: Австралия решает». По его результатам на конкурс в Израиль отправилась Кейт Миллер-Хайдке.

За необычный образ, в котором она выступила на отборе, Миллер-Хайдке тут же сравнили с персонажем фильма «Пятый элемент». В первом полуфинале она исполнит поп-оперную песню Zero Gravity.

В Австралии девушка довольно популярна. Она вела самую долгоживущую детскую передачу на ТВ, снималась в мини-сериале «Развод», писала тексты и музыку для мюзиклов.

А в 2013-м она устроила на континенте самую популярную крауд-кампанию. Чтобы профинансировать запись своего альбома, она придумала множество способов получить пожертвование. Среди них было и предложение поздравить кого-либо с днем рождения песней по телефону. В результате Кейт собрала нужную сумму всего за три дня.

Исландия: вероятность победы — 3%

Исландия, очевидно, цепляет букмекеров своим эпатажем и своеобразным номером. Представлять страну будет сатирическая электро-рок-группа Hatari. Музыканты называют себя «антикапиталистическим бендом исполнителей технической производительности БДСМ».

Песня у них тоже необычная — называется «Ненависть восторжествует». В соцсетях их выступление вызвало бурю как негодования, так и одобрения. Интересно, что из этого победит на конкурсе.

Вообще, группа известна своими мегаэпатажными выступлениями вживую. Но клипы у них не лучше (то есть не хуже). Как вам такое мясцо?

Белоруске Зине Куприянович (Zena) пророчат 34 место (из 41-го). Шансы на победу — меньше 1 процента. Перед ней в десятке аутсайдеров расположились Австрия и Финляндия, следом — Хорватия, Молдова, Грузия, Сан-Марино, Литва, Латвия и Черногория.