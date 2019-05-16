Источник назвал недостатки конструкции SSJ100 одной из версий катастрофы 16.05.2019, 18:47

Просчет при проектировании мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков.

Конструктивные недостатки SSJ100 рассматриваются как одна из версий причины аварии в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, сообщил РИА Новости в четверг источник, близкий к расследованию.

"Сейчас одной из версий рассматривается вопрос конструктивных недостатков самолета", - сказал собеседник агентства.

По его словам, просчет при проектировании мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков. "При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета", - сказал источник.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.