Милиция продолжает поиски убийц офицера ГАИ 17.05.2019, 10:22

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Задерживались подходящие по описанию люди, но они оказались непричастными к преступлению.

На трассе Минск-Могилев после 1-го часа ночи были выставлены три блок-поста с вооруженными милиционерами. Также сотрудники ГАИ дежурили на улицах ночного Могилева.

Место, где было найдено тело убитого офицера ГАИ, также было оцеплено. Это лес неподалеку от пересечения объездной дороги вокруг Могилева и шоссе на Шклов. Сюда приехала передвижная криминалистическая лаборатория. Здесь же была установлена аварийная осветительной мачта.

«О подробностях рассказывать очень рано, - сообщила «Свабодзе» Юлия Гончарова, официальная представительница Следственного комитета Беларуси. - Ведутся активные действия по осмотру места происшествия. Еще устанавливается картина того, как все произошло».

С ее слов следует, что подозреваемые еще не задержаны.

«Сейчас очень рано делать выводы, пока не будут задержаны [подозреваемые] в этом убийстве», - добавила Гончарова.

«Задержание могут быть повсюду», - уточнила она.

Telegram-канал NEXTA, который первым сообщил о похищение инспектора ГАИ, также сообщает, что убийцы до сих пор не найдены.

«Убийцы могилёвского сотрудника ГАИ по состоянию НЕ задержаны. Их ищут. Эта информация абсолютно достоверна и проверена нами у нескольких не связанных между собой источников.

Подходящие под описание люди и авто, которые задерживались в нескольких регионах, были проверены и оказались непричастны к случившемуся.

К нам продолжает поступать информация различного характера, однако публиковать мы её пока не будем, дабы не мешать оперативникам выполнять их работу. К тому же, остаётся угроза "контролируемого слива". Тем не менее, на данный момент все источники канала в безопасности, а за сегодня их количество выросло в несколько раз», - сообщает Telegram-канал.