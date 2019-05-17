Революция Масс 2.0 1 Егор Седов

17.05.2019, 12:38

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Фото: ТАСС

Когда людей что-то достает, они вашего совета не спрашивают.

Теперь, оказывается, вот что: народ в Ебурге (да и в Архангельской области) протестует неправильно - и не против того!

Вот как же это так - государство ведет агрессивные войны, цены повышаются, пенсионный возраст задрали, а они тут - про парки да про мусорки.

Ах, какие же они аморальные! - подводит итог очередной "учитель".

Понимаете, "учителя", в чем тут дело: когда людей что-то достает, они вашего совета не спрашивают. И ничьего совета не спрашивают. Они просто идут протестовать. А достало их разрушение среды обитания. Их собственной, живут они там, понимаете?

Но все дело в том, что и агрессивные войны, и аннексия, и поддержка самых мерзких тоталитарных режимов, и разрушение среды обитания, и пытки в тюрьмах, и парамилитары, и навязывание "скреп", и произвол с беззаконием - это части единого целого. Под названием "феодальная система".

А уж с какого боку в эту феодальную систему вгрызаться - а так ли важно? Вот с какого им удобнее, с того и вгрызаются. Никаких "учителей жизни" не спрашивая.

И людей можно понять. В конце концов, в Прекрасной Стране Будущего все запретительские и "скрепные" "законы" могут быть уничтожены (и обязательно будут уничтожены!) в два росчерка пера. Поддержка тоталитарных режимов - в одно дипломатическое заявление.

А сквер вернуть столь же быстро получится? А здоровье - после вдыхания свалочных газов?

Вот точно таким же волюнтаристским властным продавливанием был у нас в свое время уничтожен храм Спаса-на-Сенной. И как, вернули? То-то же! А если бы даже и вернули, то был бы не 18 век, а всего лишь новодел.

"Мы, оглядываясь, видим лишь руины" - строка Бродского идеально характеризует то, что оставляют после себя такие вот "системы".

Не волнуйтесь, дойдет дело и до осуждения участия в войнах за рубежом, и до осуждения аннексии. Но с чего-то все должно было начаться. Началось - со среды обитания. Оно и в прошлый раз с этого началось - давайте вспомним про гостиницу "Англетер" (которую не отстояли) и про дом Дельвига (который отстоять удалось). Это было до многопартийности, до массовых политических митингов. Кто-то из "учителей" тогда тоже мог бы сказать - мол, ваша страна ведет войну в Афганистане, а вы - вы против чего протестуете?! Какие же вы аморальные!

Нет, не аморальные. Просто люди.

Сегодня в ленте наткнулся на горькие мысли - интеллигенция России не нужна. Да, в качестве "учителей жизни" - действительно не нужна. А потому что Революция Масс 2.0. А потому что - оглянитесь! - "говорящее сословие" - это совсем не только вы, это миллионы и миллионы прежде безгласных.

В качестве информобслуги системы - нужна, еще как (и в Екатеринбурге мы наблюдали несколько таких распрекрасных случаев - Бутусов, Шахрин и т.д.), вот только эти люди перестают интеллигенцией быть, становятся именно информобслугой, "боевыми информационными холопами".

А вот в качестве части народа, занятой умственным трудом - почему бы нет? Очень даже нужна такая интеллигенция! И сейчас, и в будущем.

А пока надо внимательно наблюдать и анализировать происходящее. И быть на верной стороне. А не бросаться учить - "там неправильно стоите, и тут не против того протестуете".

Егор Седов, "Фейсбук"