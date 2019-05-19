NEXTA: Врачи отказываются давать больничный без справки из военкомата 19.05.2019, 13:34

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Белорусских врачей все чаще вынуждают нарушать клятву Гиппократа.

Белорусских врачей (тех, кому квалификация или семейные обстоятельства до сих пор не позволили сбежать в Евросоюз, где зарплаты и уровень жизни в разы больше) все активнее подключают к принудительным мерам против населения, пишет блогер Степан Светлов в телеграм-канале NEXTA.

В СМИ уже писали о том, что есть инструкция не выдавать больничный родителю ребенка, если второй родитель - "тунеядец". А сейчас эти горе-эскулапы и вовсе начали нарушать законы, клятву Гиппократа и Конституцию, отказывая в медицинской помощи людям, которые не решили свои вопросы с военкоматом.

Эта запись сделана в Филиале №6 Гомельской центральной городской поликлиники на ул. Новополесской, 11. Здесь молодому человеку отказывались открывать больничный, пока он не предоставит теткам в застиранных белых халатах военный билет или повестку с отметкой военкомата о явке. Объяснили традиционно: "Вы же сами все прекрасно понимаете".

Понимаем. Но жить так не хотим и не будем. И вам, кстати, не советуем - рабство отменили еще в XIX веке