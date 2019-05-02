Экономист: Цены на бензин могут начать расти бешеными темпами 12 2.05.2019, 7:41

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ФОТО: ONLINER.BY

Как «грязная» нефть из РФ скажется на экономике Беларуси.

Спор вокруг некачественной нефти, поступающей в Беларусь по «Дружбе», начался 19 апреля. Тогда «Белнефтехим» сообщил, что в российской нефти содержатся хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения. Позднее несколько стран, в том числе Германия, Польша и Украина, приостановили поставки сырой нефти из России через Беларусь по нефтепроводу «Дружба».

22 апреля из-за некачественной нефти на Мозырском НПЗ вышло из строя дорогостоящее оборудование. При этом Беларусь вынуждена было резко сократить поставки светлых нефтепродуктов в третьи страны. В итоге «Белнефтехим» заявил российской стороне о понесенных убытках в $100 миллионов.

Какие выводы можно сделать из очередного нефтяного скандала между Беларусью и Россией и как это скажется на цене нефтепродуктов для наших граждан?

На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба:

- Грязная нефть в «Дружбе» стала глобальной проблемой. Она затронула не только Беларусь, но Польшу, ЕС, Украину и другие страны, которые получили по нефтепроводу «Дружба» троянского коня из РФ. И в первую очередь – это серьезная проблема для самой России.

Согласно информации, которую удалось получить в открытом доступе, виноваты добытчики нефти в районе российского Татарстана, которые подмешивали хлорорганические соединения, чтобы увеличить добычу нефти искусственным путем.

Дело в том, что в РФ решили использовать хлоросодержащие соединения для «стимулирования» нефтеотдачи, а после введения санкций против российской нефтянки процесс стал более массовым. В итоге хлорорганические соединения прорвались в отборные скважины и поступили в трубу, ведущую в Беларусь.

Поэтому Россия будет решать сейчас более глобальную проблему, чем просто поставка партии грязной нефти на белорусские НПЗ.

Этот инцидент еще раз стал яркой иллюстрацией однобокости белорусской экономической политики. Если бы у нас вовремя были налажены поставки нефти из других источников, мы легко смогли бы перекрыть доступ грязной нефти из РФ, сохранить оборудование на Мозырьском НПЗ и не допустить таких финансовых потерь.

- Почему до сих пор не была проведена диверсификация поставок нефти и Беларусь по-прежнему сидит на российской нефтяной игле?

- История вопроса такова. В одно время были налажены через порты Украины, которые шли по трубопроводу «Одесса – Броды» на Мозырь.

С другой стороны, были и некоторые поступления с севера, из балтийских портов. Там труба давно не работает, и нефть доставляли в Новополоцк по железной дороге.

- Почему эти альтернативные пути не стали основными?

- Вопрос стоимости логистики: нефть получалась очень дорогой. Наиболее дорогим оказался вариант доставки венесуэльской нефти танкерами через океан.

С поставками по трубе «Одесса – Броды» азербайджанской нефти тоже не получилось. Азербайджанская нефть должна была заменить партии нефти из Латинской Америки, был даже подписан контракт, по которому по этой трубе должны были откачаны значительно большие объемы нефти, чем вышло на самом деле. Азербайджанская сторона обвинила белорусскую в недоплате и срыве условий контракта. А причина была в том, что азербайджанская нефть тоже оказалась для нас намного дороже российской.

- Почему же тогда во всем мире свободно покупают нефть на бирже из разных стран, транспортируют танкерами – и получается выгодно? И только мы держимся за российскую трубу…

- Причина – в наших нефтеперерабатывающих заводах. Они должны спокойно уметь работать на любом сырье, из любой точки мира, купленному по актуальной цене на свободном рынке, а не в результате правительственных переговоров. Иначе мы все время будем находится в односторонней зависимости и рисковать, если по трубе из РФ плывет очередная «бомба» в виде некачественной нефти.

Белорусским НПЗ надо уйти от этих тепличных условий поставок из России. Тем более, что российская нефть и так значительно подорожает из-за налогового маневра. НПЗ должны быть реконструированы – чтобы иметь более низкую себестоимость переработки нефти и покупать ее у разных поставщиков.

Так делают все заводы во всех странах мира. Никто так не зависит от поставщиков и логистики, как мы. Посмотрите: разве японцы покупают нефть только в российской трубе? Нет, они берут ее, где захотят, порой даже у черта на куличках. Покупают, например, арабскую нефть и везут ее танкерами за тысячи километров вокруг Азии. Выгодно это только потому, что их заводы работают по современным технологиям и имеют более низкую себестоимость переработки нефти.

- Что же теперь будет с ценами на бензин в Беларуси – с учетом того, что они и так растут на копейку каждые выходные, а «Белнефтехим» заявляет о серьезных потерях?

- Боюсь, что белорусам придется свыкнуться с мыслью о том, что цены на бензин у нас в стране будут европейскими. При этом зарплаты, конечно, европейскими не станут.

Правительство исходит из логики: цены на моторное топливо у нас одни из самых дешевых в регионе, а если человек купил авто – значит, может заплатить и за более дорогой бензин. Поэтому цены на заправках будут только расти.

- И на какой цифре этот рост остановится?

- Думаю, что цена на бензин скоро будет, как в Европе – около евро за литр. Водители ведь ездят в ЕС – думаю, им стоит изучать там ценники на заправках, потому что в Беларуси могут появиться точно такие. Ведь бензина по доллару за литр там не сыщешь. И у нас цены будут стремиться к таким показателям. Это только вопрос времени.

Я даже не исключаю вариант, что цены будут бешеными темпами приближаться к евро за литр. Это зависит от того, насколько жесткую позицию займут белорусские НПЗ. Они и так заявляют, что уже не могу работать себе в убыток. А ситуация с грязной российской нефтью дает им аргумент: модернизацию оборудования для работы с сырьем надо проводить как можно скорее, работать в убыток или с низкой маржей дальше нельзя. Нужно диверсифицировать поставки нефти, потому что ситуация стала критической – так теперь может звучать позиция руководства НПЗ. И правительству теперь будет труднее уговорить их на подорожание на копейку.

Проблема заключается в другом: цены на топливо будут повышаться и для юридических лиц. А что такое юридические лица? Это производство, это транспорт – все это начнет работать на более дорогом топливе и себестоимость продукции в Беларуси вырастет. А это, в свою очередь, будет автоматически подталкивать и к росту, «разгонять» инфляцию. Так мы получаем букет экономических проблем – гораздо более серьезных для населения, чем просто подорожание бензина на заправках.

- Беларусь и так находится в состоянии затяжного энергетического спора с РФ, вызванной завершением налогового маневра у соседей. Повлияет ли скандал с грязной нефтью на переговорные позиции двух стран?

- Да, грязная российская нефть осложнила этот переговорный процесс. Но это – только эпизод. Острота ситуации заключается в том, что нам нужно как можно скорее уходить от энергетической зависимости от России.

Делать это надо так же быстро и решительно, как в свое время сделала Украина. И ничего. Страна справилась и продолжает развиваться. Раз Украина смогла – значит, сможем и мы. В таком ключе нам и стоит смотреть на возникшую с российской нефтью ситуацию. И двигаться, по примеру Украины, в сторону Европы.

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