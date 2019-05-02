США заявили о готовности гиперзвукового оружия 6 2.05.2019, 18:38

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Испытания США планируют провести до конца 2019 года.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DAPRA) планирует провести испытания гиперзвукового оружия до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о прототипах гиперзвуковых блоков — планирующего и воздушно-реактивного. Отмечается, что директор DAPRA Стивен Уокер отказался давать гарантии, что это произойдет в обозначенный срок. Он сказал, что «ряд препятствий» может сдвинуть полеты на начало 2020 года.

Уокер также отметил, что США играли ведущую роль в гиперзвуковых технологиях. «Россия и Китай взяли эту технологию и превратили в ее более быстрый, чем у нас, потенциал», — добавил он.

Решение оборонного ведомства США ускориться с разработкой гиперзвукового оружия последовало после первых испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе 2018 года, а также презентации в России нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

В начале апреля стало известно, что США планируют разработать систему из космических сенсоров для предупреждения и отслеживания гиперзвуковых ракет противника.