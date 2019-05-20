Организатор «Евровидения» отреагировал на обвинения в адрес победителя конкурса 1 20.05.2019, 10:26

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Фото: Michael Campanella/Getty Images

Дэвид Гудман выступил с официальным заявлением.

Европейский вещательный союз (ЕВС) не станет аннулировать победу представителя Нидерландов Дункана Лоуренса в конкурсе «Евровидение-2019». Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман, пишет nn.by.

Гудман пояснил, что опубликованный в 2017 году в соцсетях видеоролик песни Arcade, с которой победил Лоуренс, «не дал ему преимущества» на конкурсе. Поэтому песня была допущена к соревнованиям.

«ЕВС был в курсе того, что исполненная в этом году Дунканом Лоуренсом, представлявшим Нидерланды, песня Arcade была опубликована на YouTube в 2017 году, — отметил официальный представитель. — ЕВС хотел бы пояснить, это не было официальным выпуском песни, и вплоть до последнего времени это [видеоролик песни] увидели лишь несколько сотен зрителей, пока затем это не стало известно перед конкурсом».

Правила конкурса «Евровидение», касающиеся коммерческого выпуска песни, продолжил Гудман, «существуют для того, чтобы препятствовать широкому распространению любой песни, так как это могло бы создать несправедливые преимущества в конкурсе». В прошлом, напомнил он, были случаи, когда песни выпускались, но не становились достоянием широкой публики до установленного правилами срока, однако Референтная группа «Евровидения» (руководящий орган конкурса) допускала их к участию.

«Основываясь на предыдущих решениях, Референтная группа таким образом пришла к заключению, что опубликованное в YouTube видео не дало Дункану Лоуренсу какого-либо несправедливого преимущества во время конкурса «Евровидение-2019», и песня была допущена к состязанию», — заключил Гудман.