Reuters: Загрязненную российскую нефть планируют продать в Китай 2 20.05.2019, 22:24

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Европейские потребители отказались покупать грязную нефть.

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предлагают своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу "Дружба" российскую нефть, от покупки которой отказались европейские потребители, пишет Reuters (перевод - kasparov.ru) со ссылкой источники.

Источники говорят, что в ближайшем будущем в Китай на танкерах собираются отправить около 700 тыс. т загрязненной нефти, что составляет примерно половину ее объема, отправленного за последние недели на экспорт из российского порта Усть-Луга. При этом размер скидки не уточняется.

Источники Reuters в среде европейских нефтетрейдеров сообщают, что загрязненную нефть предлагали со скидкой $10–20 с каждого барреля, однако большого интереса в Европе предложение не вызвало. Эксперты отмечают, что для использования загрязненной хлорорганикой нефти на обычных НПЗ ее необходимо разбавлять чистым сырьем в пропорции до 1 к 30. Таким образом, чтобы использовать партию загрязненной нефти, необходимо будет еще 20–30 таких же партий чистой нефти.

Оценивая ущерб в $100 млн от загрязнения нефти в экспортном магистральном нефтепроводе "Дружба", глава Минэнерго Александр Новак учитывал перепродажу этой нефти с дисконтом. По дсчетам "Ведомостей", Россия заплатит за некачественное топливо более $3 млрд.