Эксперт: За 15 лет Польша сделала огромный скачок 1 21.05.2019, 22:44

В польской экономике нет сектора, на который бы не повлиял пятнадцатилетний процесс трансформации.

15 лет членства в Европейском союзе принесло Польше хорошие результаты. Средства, которые Польша получила из ЕС, улучшили инфраструктуру страны, польский экспорт увеличился в несколько раз. Открылись границы, в Польшу вошло много зарубежных инвестиций. Что произошло с польской экономикой за последние 15 лет и каких успехов достигли поляки за это время? Этот вопрос «Радио Польша» адресовала Малгожате Бониковской, эксперту по вопросам ЕС, председателю Центра международных отношений и управляющему партнёру Аналитического центра THINKTANK в Варшаве. По её словам, прежде всего, поляки провели очень глубокие изменения практически во всех сферах, в том числе и экономике. «Нет сектора, на который не повлиял бы этот процесс», - говорит Малгожата Бониковская.

- Думаю, что Европейский союз дал нам в экономике три вещи. Во-первых, очень четкий ориентир, если речь идет о стандартах и нормах, причем, в каждом секторе, начиная с пищевой промышленности, заканчивая выпуском электроники. Во-вторых, мы расширили рынок сбыта, вследствие чего мы должны были научиться конкурировать на нём. Наши предприятия вынуждены были внести очень много изменений в свою работу: технологии производства, в подходе к конечному продукту. И нам это удалось сделать, даже достаточно хорошо. Польские товары и услуги стали не только более конкурентоспособными, но и вообще лучше, более высокого качества. Можно сказать, что на сегодняшний день мы являемся европейским стандартом по лучшей цене. А в третьих, мы получили большую порцию ноу-хау в сфере бизнеса, связанного с тем, как управлять, как организовать процессы производства и услуг, как работать с людьми, где брать капитал. Благодаря этому польский сектор предпринимательства, который в 90-х годах ХХ века только становился на ноги, смогла начать развиваться. На сегодняшний день в Польше насчитывается 1,5 миллиона частных фирм. Да, 90% из них – это малые и средние фирмы, но мы также создали компании, которые являются глобальными игроками, такие как Inglot, Polfarma, Selena и много других.

По словам Малгожаты Бониковской, 15 лет в составе Европейского союза повлияли также на развитие отраслей экономики Польши и польских регионов.

Если речь идет о бизнес-отраслях, то Польша стала лидером в нескольких сферах. Мы являемся мировым лидером по производству мебели, наш промышленный дизайн вышел на мировой уровень, прекрасно чувствуют себя на рынке польские фармацевтические фирмы и в целом медицинский сектор. Мы занимаем довольно заметную позицию в секторе пищевых продуктов – они высокого качества, без химических добавок, они просто здоровее. И еще один важный сектор – это автомобилестроение, а по сути поставки комплектующих деталей для этой отрасли в Европе. Если речь идет о развитие регионов, то мы провели реформу органов самоуправления. Мы осуществили децентрализацию государства. Это одно из достижений процесса трансформации, которое, несомненно, связано с влиянием Европейского союза, потому что Европа – это Европа регионов. Для польских регионов открылись огромные возможности, был начертан вектор изменений. Думаю, что когда мы сегодня смотрим на польские органы самоуправления, то видим, что они являются лучшей визитной карточкой того, что стоит сделать ставку на органы самоуправления вообще.

Что касается инфраструктуры, если сравнить то, что было до вступления Польши в ЕС и то, что мы сейчас видим в стране, то «это небо и земля» – говорит Малгожата Бониковская. Огромные преобразования произошли в энергетике, в области защиты окружающей среды – здесь стоит отметить модернизацию системы очистки сточных вод, а также в автодорожном и железнодорожном транспорте. Польша в этих сферах сделала огромный скачок.

Причиной этому три вещи: нормы, стандарты и финансовые возможности. Мы должны были выполнять все нормы и придерживаться всех стандартов, которые обязывают в ЕС. У нас был самый длительный переходной период в переговорах с Евросоюзом в сфере защиты окружающей среды. Польша получила огромные деньги на модернизацию инфраструктуры – мы использовали около 30% средств ЕС на эту цель. Стоит помнить о том, что фонды ЕС за последние 20 лет – это почти 90 млрд евро нетто, которые были закачаны в польскую экономику: в строительство дорог (напомню, что в 90-х годах польские дороги были в ужасном состоянии), в инфраструктуру, в помощь малым и средним фирмам. Это огромная сумма денег…

Малгожата Бониковская обращает внимание также на то, что вторым элементом польского успеха является правильное использования финансовой поддержки ЕС. Изменения в стране не прошли бы с таким размахом и результатом, если бы, как говорится, не работа на местах.

Поляки провели эти изменения, это мы, благодаря нашим усилиям, нашей предприимчивости, находчивости, активности, уму, но также политической воли очередных правительств – здесь был консенсус – осуществлялись перемены. Они, конечно же, проходили бы значительно дольше, а может быть и вообще не произошли в таком масштабе без финансовой помощи ЕС, потому что у нас не было бы на это средств. Я думаю, что Польша является такой страной, в которой видно, насколько стоит хорошо использовать такие средства. Ведь есть в ЕС другие страны, которые были на подобном уровне развития, как Польша, которые получали евросоюзные средства – может быть не столько, сколько мы, потому что Польша является самым большим бенефициарием структурных фондов ЕС – но эти страны плохо использовали евросоюзные деньги или расточили их. Достаточно посмотреть, что происходит в Румынии, Болгарии, хотя они довольно быстро справились с проблемой коррупции – это видно по рейтингам. Думаю, что правильное использование евро оюзных средств в преобразовании страны – это один из элементов, который стал частью польского успеха.

Малгожата Бониковская, поделилась также своим видением, какой будет Польша через 10-20 лет в составе ЕС.

Сейчас Польша находится на другом этапе, мы постепенно становимся состоятельной (богатой) страной. Мы уже обогнали Португалию, если речь идет о показателе ВВП. Есть у нас шанс догнать Испанию. Мы являемся среднесостоятельной страной в Европейском союзе. Есть возможность, что следующие два десятилетия могут нас привести к тому, что мы действительно станем хорошо развитой, богатой европейской страной. Но нам еще многое предстоит сделать.