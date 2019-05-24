закрыть
24 мая 2019, пятница, 12:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

«Коммерсант»: Казахстан отказал Лукашенко в поставках нефти

4
  • 24.05.2019, 11:35
  • 2,013

У Казахстана нет таких больших свободных объемов для поставок.

Казахстанские производители нефти не слишком заинтересованы в поставках в Беларусь, о которых говорил Александр Лукашенко, сообщает «КоммерсантЪ».

У Казахстана нет таких больших свободных объемов для поставок, как у России, рассказал источник, близкий к «Казмунайгазу». В 2019 году Казахстан сократит добычу нефти, при этом спрос со стороны Китая и Узбекистана растет. Кроме того, для транзита придется договариваться с Москвой, и учитывая «бесконечные споры с белорусами, никто не хочет с этим связываться».

Если Минск предложит «хорошие деньги», объемы для поставок найдутся, отмечает еще один источник в нефтяной отрасли Казахстана. «Но на таких условиях им проще договориться с россиянами», — добавил собеседник издания.


популярное за неделю

Мнение

«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова
«Баста!»: белорусский клип Гребенщикова Андрей Санников
Меня будут судить за почтение памяти деда
Меня будут судить за почтение памяти деда Ольга Николайчик
Из Дроздов с нелюбовью
Из Дроздов с нелюбовью Ирина Халип
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный
Режим Лукашенко - паразитарный и марионеточный Николай Статкевич