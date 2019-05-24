«Коммерсант»: Казахстан отказал Лукашенко в поставках нефти 4 24.05.2019, 11:35

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У Казахстана нет таких больших свободных объемов для поставок.

Казахстанские производители нефти не слишком заинтересованы в поставках в Беларусь, о которых говорил Александр Лукашенко, сообщает «КоммерсантЪ».

У Казахстана нет таких больших свободных объемов для поставок, как у России, рассказал источник, близкий к «Казмунайгазу». В 2019 году Казахстан сократит добычу нефти, при этом спрос со стороны Китая и Узбекистана растет. Кроме того, для транзита придется договариваться с Москвой, и учитывая «бесконечные споры с белорусами, никто не хочет с этим связываться».

Если Минск предложит «хорошие деньги», объемы для поставок найдутся, отмечает еще один источник в нефтяной отрасли Казахстана. «Но на таких условиях им проще договориться с россиянами», — добавил собеседник издания.