Cаакашвили заявил, что ему трижды предлагали стать премьером Украины

Cаакашвили заявил, что ему трижды предлагали стать премьером Украины2
- 29.05.2019, 11:26
Экс-президент Грузии рассказал о своих политических амбициях.
Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.
Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.
«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.
Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.
«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.
Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.