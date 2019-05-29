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Cаакашвили заявил, что ему трижды предлагали стать премьером Украины

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  • 29.05.2019, 11:26
Михаил Саакашвили
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-президент Грузии рассказал о своих политических амбициях.

Экс-президент Украины Петр Порошенко трижды предлагал бывшему грузинскому лидеру и экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили возглавить украинское правительство.

Об этом рассказал сам Саакашвили в эфире 1+1, пишет ТСН.

«Порошенко трижды предлагал мне стать премьером, я трижды отказался». — уточнил он.

Саакашвили добавил, что пока не видит себя премьером Украины.

«Обстоятельства разные могут быть, но сейчас я не вижу себя на должности», — резюмировал он.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.


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