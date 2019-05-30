Официально: Приемка аккумуляторного завода под Брестом в эксплуатацию не состоялась 1 30.05.2019, 14:45

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Фото: b-g.by

Власти говорили, что уже в мае завод «АйПауэр» начнет выпускать продукцию, однако на 30 мая акт приемки не подписан.

По состоянию на 30 мая приемка аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом в эксплуатацию не состоялась, сообщили «Брестской газете» в администрации СЭЗ «Брест».

«Сроки приемки перенесены, так как работа приемочной комиссии по состоянию на 30 мая не завершена. Приемка предприятия планируется 11 – 14 июня 2019 года. Ввод завода в эксплуатацию планируется после утверждения акта приемки законченного строительством объекта. Производственная мощность предприятия составляет 1 млн условных аккумуляторов в год (в соответствии с бизнес-планом). Выход завода на полную производственную мощность запланирован на 2021 год», – говорится в ответе за подписью главы администрации СЭЗ «Брест» Федора Колончука.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года, еще позже – в начале 2019 года.

В апреле этого года председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами Полесского государственного университета в Пинске говорил, что аккумуляторный завод под Брестом заработает в мае. Брестский райисполком сообщал, что приемочная комиссия начнет работу 11 апреля и завершит 21 апреля, однако приемка тогда не состоялась.

По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр» сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты, которые выступают против такого предприятия рядом с Брестом, заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая они несут дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией.

Почти полтора года в Бресте и районе не утихает протестная кампания против соседства с аккумуляторным заводом – многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.