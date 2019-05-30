Лукашенко наделил Семашко полномочиями вице-премьера 14 30.05.2019, 17:04

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

Посол Беларуси в РФ будет нести персональную ответственность за переговоры по «cоюзному государству».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках «cоюзного государства» и отношений с Россией. Соответствующий указ подписал Лукашенко, сообщили БелТА в пресс-службе диктатора.

В соответствии с документом, Владимир Семашко при реализации полномочий вице-премьера представляет Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами России и органами «cоюзного государства» по вопросам двустороннего сотрудничества, а также вносит предложения правительству, республиканским органам государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому и иным госорганам и организациям по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией.

Кроме того, он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, представителей Беларуси в органах «cоюзного государства», дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию. Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в «cоюзном государстве» и отношениях с Россией.