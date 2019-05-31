Провал лукашенковской деревообработки 13 31.05.2019, 22:01

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Иллюстрационное фото

Ни один из девяти заводов не принес прибыли.

Вице-премьер Владимир Дворник рассказал, что на модернизацию предприятий деревообработки и целлюлозно-бумажных производств государство потратило $ 4 млрд.

– Вложенные в техперевооружение средства и создание новых производств себя оправдали. Модернизация принесла экономический эффект, — заявил чиновник 31 мая, выступая в Палате представителей.

Но подкреплять свои слова цифрами не стал.

Еврорадио решило узнать, так ли успешна модернизированная деревообработка, как утверждает вице-премьер. Поиск по отчётам предприятий за 2018 год показал: ни один из девяти заводов не принёс прибыли. А все вместе они сгенерировали в 2018 году 136,7 млн рублей ($ 65 млн) чистого убытка.

Самым убыточным из предприятий деревообработки в 2018 году стал «Гомельдрев» — -35 751 000 рублей. На втором и третьем местах по убыткам — «Мостовдрев» и «Борисовдрев»: -17 737 000 рублей и -17 188 000 рублей соответственно.

Дальше топ «успешных» предприятий деревообработки выглядит так:

«Мозырьский ДОК» — -16 874 000 рублей;

«Витебскдрев» — -16 092 000 рублей;

«Речицадрев» — -13 856 000 рублей;

«ФанДОК» — -9 298 000 рублей;

«Ивацевичдрев» — -6 386 000 рублей;

«Могилёвдрев» — -3 536 000 рублей.

Экономический эффект, принесённый модернизацией, очевиден.