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Олег Евенко: Немногие хотели нам помогать, но мы вернулись в элиту

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  • 6.05.2019, 13:43
Олег Евенко
Фото: belarushockey.com

Хоккеист сборной Беларуси поделился мнением о завершившемся в Казахстане чемпионате мира.

Об этом Олег Евенко рассказал официальному сайту ФХБ.

"Немногие хотели нам помогать, но мы сделали это! Потому что мы — команда! Горжусь ребятами!" — заявил защитник сборной Беларуси.

Сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко с первой попытки вернулась в элитный дивизион. На чемпионате мира в Казахстане наша команда одержала три победы в пяти матчах.


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