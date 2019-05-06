Олег Евенко: Немногие хотели нам помогать, но мы вернулись в элиту 4 6.05.2019, 13:43

Олег Евенко

Фото: belarushockey.com

Хоккеист сборной Беларуси поделился мнением о завершившемся в Казахстане чемпионате мира.

Об этом Олег Евенко рассказал официальному сайту ФХБ.

"Немногие хотели нам помогать, но мы сделали это! Потому что мы — команда! Горжусь ребятами!" — заявил защитник сборной Беларуси.

Сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко с первой попытки вернулась в элитный дивизион. На чемпионате мира в Казахстане наша команда одержала три победы в пяти матчах.