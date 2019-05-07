закрыть
7 мая 2019, вторник, 19:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Фотофакт: В Могилеве власти торжественно открыли перила

67
  • 7.05.2019, 16:15
  • 9,278
Фото: mogilevnews.by

Больше похвастаться нечем?

«Шикарный подарок» от власти получили жители района 30 лет Победы в Могилеве, сообщает «Могилевская весна».

«Депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк, гендиректор ЗАО «ТИС-Магмет» Валерий Гусаревич и несколько человек преклонного возраста торжественно открыли перила в местном парке. Все серьезно – Марзалюк и Гусаревич даже перерезали красную ленту.

Перила назвали «подарком» в майским праздникам. Появились они на спуске, где до этого долгое время стоял их деревянный аналог.


популярное за неделю

Мнение

Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев
Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович