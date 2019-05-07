Фотофакт: В Могилеве власти торжественно открыли перила 67 7.05.2019, 16:15

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Фото: mogilevnews.by

Больше похвастаться нечем?

«Шикарный подарок» от власти получили жители района 30 лет Победы в Могилеве, сообщает «Могилевская весна».

«Депутат» «палаты представителей» Игорь Марзалюк, гендиректор ЗАО «ТИС-Магмет» Валерий Гусаревич и несколько человек преклонного возраста торжественно открыли перила в местном парке. Все серьезно – Марзалюк и Гусаревич даже перерезали красную ленту.

Перила назвали «подарком» в майским праздникам. Появились они на спуске, где до этого долгое время стоял их деревянный аналог.