Принц Гарри и Меган Маркл показали своего новорожденного сына 8.05.2019, 15:50

Фото: PA

Герцог и герцогиня Сассекские впервые показали публике своего первенца, который родился в понедельник.

"У него милейший характер, он очень спокойный. Он просто мечта", - сказала Меган о своем сыне, который появился на кадрах завернутым в белое одеяло.

Гарри ответил ей: "Не знаю, от кого у него это", и родители засмеялись, передает русская служба BBC.

Младенец пока не представлен королеве Елизавете II, заявили Гарри и Меган. Это уже восьмой ее правнук.

"Это волшебство, удивительно. У меня есть два лучших парня в мире, и поэтому я очень счастлива", - сказала Меган о своих первых днях в роли матери.

"Это замечательно. Родительство - это потрясающе", - добавил Гарри.

"Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы просто в восторге от того, что у нас есть этот маленький кусочек радости", - говорят новоиспеченные родители.

Говоря о том, на кого из родителей мальчик похож больше, Гарри заметил: "Говорят, дети уже за пару недель сильно меняются. Посмотрим, как он будет меняться в первый месяц. Он каждый день меняется, так что кто знает".

Первенец герцогов Сассекских родился в 05:26 по британскому летнему времени в понедельник. Гарри заявил, что они с Меган "абсолютно в восторге" от него. При рождении младенец весил 3,2 килограмма - меньше, чем все его двоюродные братья и сестры.

Герцог Кембриджский Уильям - отец троих детей - сказал, что рад видеть своего брата в клубе "неспящих родителей". По его словам, он с нетерпением ждет встречи с молодыми родителями и знакомства с новорожденным племянником.

Принц Чарльз в ходе официального визита в Германию с герцогиней Корнуольской Камиллой сказал, что они рады новостям о новорожденном и с нетерпением ждут встречи с внуком.

В официальном заявлении также говорится, что мать Меган Дориа Рэгленд "радуется появлению первого внука" и находится с дочерью в коттедже Frogmore - резиденции семьи в Виндзоре.

Букингемский дворец заявил, что Гарри присутствовал при родах, которые, судя по всему, происходили в больнице, а не дома, как первоначально сообщалось.

Сын супругов Сассекских не станет принцем автоматически - хотя он может получить этот титул, если так решит королева.

Возможно, он унаследует один из титулов Гарри, например, графа Дамбартона, либо они могут вообще отказаться от королевского титула.