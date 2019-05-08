Половина миллениалов уверены, что скоро разбогатеют 1 8.05.2019, 17:11

1,286

Иллюстрационное фото

Более 70 % мужчин поколения Y говорят, что собираются разбогатеть в определенном возрасте.

Компания TD Ameritrade опросила более 1500 человек от 21 до 37 лет и выяснила, что больше половины из них уверены, что в определенный момент своей жизни они станут миллионерами. Но ученые Брукингского института уверены, что в реальности всё не так, как хотелось бы миллениалам, пишет журнал «Нож».

Более 70 % мужчин поколения Y говорят, что собираются разбогатеть в определенном возрасте. Женщины не так оптимистичны — в будущих миллионах уверены 38 %.

Но согласно исследованиям ученых, уровень благосостояние миллениалов меньше, чем у предыдущих поколений в их возрасте примерно на 25 %. «Их ждут более низкие показатели доходности и экономического роста, чем у их предшественников», — говорят аналитики.

Ученые отмечают, что у миллениалов есть определенные преимущества на рынке труда: они лучше образованы и склонны начинать работать с раннего возраста. Но при этом у поколения много долгов и завышенные ожидания от работодателя.

Кроме того, стать миллионерами миллениалам мешает ситуация с пенсионными накоплениями — несмотря на государственную поддержку, уже сейчас понятно, что для поддержания соответствующего уровня жизни, о пенсиях нужно заботиться самостоятельно. Но многие молодые люди оттягивают момент, когда пора начинать делать накопления, несмотря на то, что это могло бы приблизить их мечту о миллионе.