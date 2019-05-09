Как минчанин продавал фильтры для воды, а затем сделал карьеру в IT 6 9.05.2019, 10:02

1,081

Фото: onliner.by

Поиски молодого белоруса показывают: возможно все.

Это Юра, ему 26 лет, и он, как и многие молодые соотечественники, уже в IT. Но путь этот был как никогда сложен и суров. До того как попасть в тренды, парень успел поработать охранником в магазине, аниматором в Египте, продавцом фильтров для воды, монтажником сетей, механиком на СТО и бог знает кем еще. Зато теперь без высшего образования он занимает позицию руководителя отдела разработки, пишет onliner.by.

СТО. Зимой к пальцам примерзали болты

— Когда закончил школу, в голове, как и у многих, был ветер. Что происходит? Куда идти? Родители посоветовали автомеханический колледж, туда и пошел. Отучился два курса, на каникулах подрабатывал на СТО. И так меня затянул факт, что я больше могу не брать деньги у родителей, а зарабатываю их сам, что из колледжа ушел. Это был 2011 год, а мама, кажется, до сих пор из-за этого переживает.

Сразу устроился работать на ту же СТО, где подрабатывал летом. Но отработал всего три месяца. Почему? Мне казалось, что меня обманывают и не дают заработать больше. С одного покрашенного элемента получал $10—15. Теперь думаю, что, возможно, во всем виноваты мои фантазии и желания, а зарплата на самом деле была нормальная.

Зимой устроился на другую СТО, но там продержался всего месяц. Было жутко холодно — настолько, что болты примерзали к пальцам. Мне дали наполовину разобранную машину и сказали: «Вот детали, давай собирай». А я сидел у обогревателя и фактически ничего не мог делать. Еще и заболел в придачу. На этом мой опыт с СТО закончился, хотя возиться с машинами нравится.

Охранник в магазине. Приходилось ловить бабушек и наркоманов

— Моя первая запись в трудовой книжке — охранник в продуктовом магазине. Находился он (да и сейчас там) в довольно трэшовом спальном районе со специфическим контингентом. Чего я только не насмотрелся… Бабушки, которые воруют пакетики, наркоманы, прячущие колбасу, прилично одетые молодые люди, рассовывающие по капюшонам какие-то детские крема и присыпки.

Бывает, ловишь воришку — вот, на камере видно, как он стянул шоколадку. А оказывается, что у него ничего нет, он уже подельнику все передал, и тот давно убежал из магазина. Или прибегает девушка-кассир и жалуется, мол, кто-то выпил вино и поставил пустую бутылку на полку.

В общем, было тяжело и в физическом, и в моральном плане. Смена 12-часовая, надо стоять на ногах и следить за камерами попеременно с напарником. Конфликты с бабушками из-за ерунды — вроде и мелочь, но воровать ведь нельзя.

Продавец. Хорошо заработал

— Как раз одноклассник предложил поработать в магазине стройматериалов. Работа — сидеть на кассе или гвозди взвешивать, ничего сложного. Это был 2012 год, платили $400, что по тем временам было очень неплохо. Мне все нравилось — и обстановка, и атмосфера, и работа. Так я проработал семь месяцев и скопил немного денег.

Но потом пришел парень, который рассказал, как заказывает из Китая одежду и продает ее через соцсети. Я решил, что это отличная идея. Уволился с товарищем, создали группу в «ВК», заказали партию одежды. Я продавал женскую. За полгода работы потраченную тысячу долларов превратил в три тысячи.

Правда, было как-то не по себе. Во-первых, родители не понимали, почему к нам домой приходят люди и меряют какую-то одежду (а иногда примерки вообще проходили где-нибудь на лавочке). Во-вторых, я не представлял свое будущее в этой сфере.

Фильтры для воды. Пройтись по квартирам и извиниться перед бабушками

— Совершенно случайно познакомился с ребятами — такими, знаете, как из 1990-х, в кожанках, все такое. У них были какие-то фейковые корочки с печатями и названием организации, которое звучит очень «государственно» — «Белводснаб».

Ходили по спальным районам в рабочее время, когда дома в основном пенсионеры. Самый опытный человек собирал всех на лестничной клетке, мельком показывал корочку и говорил, мол, сейчас специалисты пройдут по квартирам и сделают замеры. Ну, вы знаете эти истории.

Я заходил к бабушке или дедушке, показывал кучу фейковых сертификатов и прочих бумаг, обещал скидку «специально для вас». Кстати, сами фильтры неплохие, воду вроде и правда чистят. Развод в том, что продавали мы их в пять раз дороже, чем они стоят на самом деле. С одного проданного фильтра ты получал около $20. Некоторые умудрялись продавать по 3—5 штук в день и неплохо зарабатывали.

Опыт печальный, мне невероятно стыдно. Вспоминаю, как рассказывал старикам о полезности этих фильтров. Очень мучает совесть, до сих пор возникают мысли пройтись по тем домам, где я был, и извиниться. Стыдно, прямо не могу. В оправдание могу разве что сказать, что за месяц ни одного фильтра я так и не продал, зато моим бабушке и дедушке за это время кто-то умудрился его втюхать. Карма! Ну а я ушел.

Интернет-магазин парфюмерии. Первый и единственный клиент — налоговая инспекция

— Одновременно с продажей одежды задумал заняться продажей парфюмерии. Познакомился с сетевым маркетингом, брал на реализацию духи и продавал их.

Тогда же, не имея ни малейшего представления о программировании, сделал первый сайт. Скачал шаблончик для Joomla, купил стиль за $20 и за три месяца сделал интернет-магазин. Потратил кучу времени на наполнение, копирование, переписывание.

И вот первый звонок: «Здравствуйте, хочу купить у вас духи. Можно, да? А это вам из налоговой инспекции звонят, приезжайте». Как же было страшно! Мне всего 20 лет, а тут тюрьма или штраф. Благо инспектор была очень добрая. Мне объяснили, что так работать нельзя, я что-то лепетал о том, что просто изучал спрос. Короче, закрыл магазин от греха подальше, одеждой тоже перестал торговать.

Онлайн-игры и «Атлант Телеком». Растолстел, разрушил отношения с девушкой

— Стресса накопилось уйма. Деньги, полученные от продажи одежды, позволили мне немного отдохнуть, и я начал играть в онлайн-игры. Попытался на этом заработать, но быстро понял — бесполезно.

За это время прилично растолстел. А вскоре и работа нашлась — брат девушки позвал меня работать монтажником сетей в «Атлант Телеком». Сначала помогал ему по выходным, потом решил организовать свою бригаду. Нужно ли что-нибудь понимать в организации сетей? В общем-то нет: мне показали, какие провода куда вставлять, а большего и не надо.

Для того чтобы нормально зарабатывать, нужно было делать десять заказов в день. Машина то работала, то нет, так что норму выполнять было тяжело. Решил что-нибудь кардинально поменять в своей жизни.

Родители вообще не понимали, что происходит с их сыном. Я тогда как раз старую ржавую машину купил, она еле-еле заводилась. Через два месяца я ее разбил, потом разбил еще раз. Она стояла и гнила во дворе. Родители на все это с ужасом смотрели и наверняка думали, куда же катится их сын. Но мне особо ничего не говорили. И я благодарен им за то, что они позволяли мне делать ошибки.

Я тоже понимал, что что-то не то. Тогда впервые и обратил внимание на IT. Отрасль набрала неплохие обороты, манила стабильностью и высокой зарплатой. Сначала взял какую-то книжку по С++, вообще ничего не понял. Попробовал учебник по Java, заинтересовался, углубился, пошел на курсы, правда не по Java, а по Ruby.

С первого раза устроиться на работу не вышло. Тогда попробовал мутить какие-то стартапчики, искал клиентов, начал фрилансить, делать сайты. Заказчикам говорил, что сделаю сайт за $400. Планировал, что на это у меня уйдет месяц. $400 за месяц? Неплохо! В итоге уходило 2—3 месяца. За год я сделал 3—4 сайта, набрался опыта и устал.

График был такой: начинал работать в 21 час, а в 9 утра ложился спать. Собственно, это и стало одним из факторов, которые разрушили мои отношения с девушкой. Но перед этим мы с ней съездили в Египет…

Аниматор в Египте. Похудел, заговорил на английском, изменил отношение к жизни

— Она познакомилась с какой-то девушкой в Египте и договорилась, что мы поработаем аниматорами при отеле. Как я на это согласился, до сих пор не пойму. Я был замкнутым парнем в туфлях, брюках, рубашке и вельветовом пиджаке. Мы купили билеты, прилетели, а нас никто не встретил.

В конце концов куда-то дозвонились и за нами приехала убитая развалюха. Три часа куда-то ехали, по дороге сбили собаку и даже не остановились. Это была жесть.

Но работа мне в целом понравилась. За три месяца я скинул 10 килограммов, а так как группа была не русскоговорящая, то еще и хорошо подтянул английский. Платить нам не хотели, жили в двухэтажном здании для персонала, в жару +40 без душа и кондиционера, но с тараканами.

Воспоминания хорошие. С некоторыми ребятами из Египта общаюсь до сих пор. А еще после общения с европейцами и наблюдения за ними у меня кардинально изменилось отношение к жизни. Мне захотелось жить так, как они.

Из Египта в IT. Жена, квартира и зарплата

— После Египта я еще немного пофрилансил, набрался опыта, и меня взяли в крупную белорусскую IT-компанию. Спустя семь месяцев ушел в контору поменьше, ориентированную на американский рынок. Там и работаю последние три с половиной года. Бесконечно долго!

Несмотря на свой опыт, я был готов работать за еду. Моя первая зарплата в IT — примерно $200. Но она росла каждые 2—3 месяца и сегодня достигла суммы, на которую не пожалуешься. Так получилось, что в компании в какой-то момент не оказалось тимлида, и мне предложили соответствующую позицию. В подчинении у меня 10—11 человек из разных городов. Что ж, руководить мне нравится, код я уже около года не пишу.

Работать приходится много. В офис я приезжаю к 9 часам, последние встречи с заказчиками заканчиваются где-то в 19—20 часов. Не обходится без стрессов, но с ними мне помогает справляться моя жена. Она, к слову, вот уже год как тоже в IT. Долго работала по специальности бухгалтером, но в поисках перспектив пошла на курсы по тестированию. Теперь трудится в одной из компаний ПВТ и хорошо себя показывает.

Наверное, если бы не жена, я бы в какой-нибудь канаве валялся. Она помогает справляться со стрессом, принимать верные решения. Без нее я бы не купил квартиру, а снимал бы какое-нибудь дорогущее жилье, ходил бы по барам и тратил все деньги с друзьями.

Про IT-пузырь, зарплаты и мечту

— В IT сегодня сильная нехватка кадров. Нет, людей, конечно, много, но найти хороших специалистов почти нереально. После 15 собеседований мы делаем только одно предложение.

Парадокс: более толковые люди обычно хотят меньше денег, чем менее толковые. Есть люди, которые отработали год и хотят $3 тысячи. Это при том, что раньше им было достаточно $1,5 тысячи. Думаю, в отрасли раздувается огромный зарплатный пузырь, который вскоре может лопнуть. Помните, как было с бухгалтерами? В какой-то момент у них были огромные зарплаты, а потом все ушло на 600 рублей.

В то же время не понимаю тех, кто мало зарабатывает, жалуется на это и ничего не делает. Я считаю, что каждый может изменить свою жизнь. Книжки, самообразование, курсы — все же доступно! Сидеть и жаловаться — последнее дело.

У меня мечта — уехать в США. Либо по гринкарте, либо по рабочей визе. На первый вариант особо не рассчитываю, а для визы нужно профильное образование. Поэтому в прошлом году поступил в БГУИР. Пройду и этот непростой путь.