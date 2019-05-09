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Синоптики рассказали о погоде на завтра

  • 9.05.2019, 18:49
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Воздух прогреется до 13-19 градусов.

В Беларуси 10 мая пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории дожди. Ветер переменных направлений слабый или умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от 2 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.


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