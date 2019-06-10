В жару в минских автобусах установили вентиляторы, которые не включаются 10 10.06.2019, 9:12

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Вентиляторы поставили вместо кондиционеров.

"Водители автобусов не должны мучиться от жары!" - решило руководство одного из столичных автопарков и облагодетельствовало своих работников... вентиляторами в водительских кабинах.

На фоне того, с какой серьезностью "Минсктранс" подходит к подготовке к Европейским играм, оборудуя минские автобусы кондиционерами, этот жест выглядит поистине "щедрым".

Вот такое видео из кабины водителя автобуса прислали в редакцию ABW.BY читатели. Ну а что... зато свежо!









Это отличился уже знакомый нам по скандалу с пропавшими камерами автобусный парк №5. Похоже, увольнение главного инженера и замена директора не остудило дух новаторства, витающий, по словам водителей, в самих стенах этого автопарка.

А некоторые из установленных вентиляторов, говорят, еще и подключить невозможно.

- И подключайте эти вентиляторы как хотите, - разводят руками водители.

Как видите, забота о своих сотрудниках - дело нелегкое.