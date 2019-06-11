В России произошел взрыв на нефтяном танкере 11.06.2019, 8:55

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Фото: МЧС России

В результате инцидента погиб один человек.

Один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале (Республика Дагестан, Российская Федерация), еще двое считаются пропавшими без вести, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Всего шесть человек было на борту, трое пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что найдено тело одного из трех других людей, пропавших после взрыва.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

В Росморречфлоте сообщили, что на месте происшествия работают экстренные службы, горит жилая часть танкера. "Пожар пока не локализован, сотрудники МЧС ведут проливку", - сообщил собеседник агентства.

По данным Южного следственного управления на транспорте СК РФ, в результате инцидента пострадали трое.

"Проводим проверку, трое пострадавших. В машинном отделении произошел хлопок с последующим возгоранием", - сказал собеседник.

В Минздраве Дагестана сообщили, что трое пострадавших доставлены в республиканскую больницу. В ведомстве уточнили, что двое отправлены в ожоговое отделение, а один - в травматологию. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, у него 95% ожогов тела.

В пресс-службе МЧС России отметили, что взрыв прозошел во время перекачки нефти.

"В 04:38 (по Минску) поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.