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Разведка США: Россия проводила ядерные испытания в нарушение моратория

  • 14.06.2019, 13:28
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Роберт Эшли
Фото: AP

Москва не придерживается договоренностей о «нулевом стандарте».

Американская военная разведка выступила с новым сообщением по поводу проведения ядерных испытаний малой мощности в России, сообщает «Голос Америки».

Новое заявление Разведывательного управления Министерства обороны можно расценить как более прямое обвинение в адрес России, по сравнению с недавним осторожным комментарием директора ведомства генерал-лейтенанта Роберта Эшли.

«Правительство США, в том числе разведывательное сообщество, полагает, что Россия проводила испытания ядерного оружия, создавшие энергетический выход», – утверждается в заявлении Разведывательного управления, которое было опубликовано в четверг.

Ведомство не уточнило никаких подробностей о предполагаемых испытаниях и не представило доказательств того, что они проводились.

В мае Эшли заявил, что Россия, «вероятно», не придерживается «стандарта нулевой мощности» по ядерным испытаниям и, возможно, проводит испытания со взрывами выше субкритической мощности в рамках разработки более современных видов ядерного оружия.

Новые обвинения прозвучали спустя день после того, как заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон встретилась в Праге с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, чтобы обсудить контроль над вооружениями.

Встреча не привела к каким-либо значимым договоренностям.

После встречи Томпсон написала в «Твиттере», что подняла ряд вопросов, по которым США хотели бы вести более конструктивный диалог с Россией.

Рябков же подчеркнул неприемлемость обвинений Вашингтона в проведении ядерных испытаний и нарушении Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года (ДВЗЯИ), который запрещает проводить ядерные взрывы.

«Мы сказали, что действуем в полном и абсолютном соответствии с договором, ратифицированном Москвой, и в полном соответствии с нашим односторонним мораторием на ядерные испытания», – цитирует заявление Рябкова агентство «РИА Новости».

Перед майским заявлением Эшли газета Wall Street Journal сообщила, что, по новым оценкам американской разведки, Россия, «вероятно», тестировала ядерное оружие с очень малой мощностью на архипелаге Новая Земля.

Пока неясно, основаны ли заявления Разведывательного управления на новых разведданных или на переосмыслении ранее полученной информации.


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