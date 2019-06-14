Сколько времени нужно проводить на природе для хорошего самочувствия 2 14.06.2019, 14:23

1,625

Исследователи назвали цифру.

Британские ученые подсчитали, сколько времени человеку нужно проводить на природе, чтобы хорошо себя чувствовать. Исследование опубликовано в Scientific Reports, коротко о нем пишет журнал «Нож».

Предыдущие исследования показали, что жители зеленых районов реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, астмы и диабета. Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что даже 20-минутная прогулка на природе значительно снижает уровень «гормона стресса» кортизола.

Сотрудники Эксетерского университета подтвердили их выводы на масштабной выборке — в исследовании, которое проводилось с 2014-го по 2016 год, приняли участие 19 806 человек.

Добровольцы описывали, сколько времени они провели на природе за последнюю неделю и как оценивают свое физическое и психическое здоровье. В анкете также были вопросы об образе жизни, хронических заболеваниях и вредных привычках.

Ученые выявили корреляцию между временем, проведенным на природе, и хорошим самочувствием. Исследователи заметили, что люди, которые гуляли меньше двух часов в неделю, в среднем ничем не отличались в своих оценках от тех, кто совсем не выезжал на природу.

Двух часов на природе в неделю оказалось достаточно для наилучшего самочувствия.

Эффект не соотносился с возрастом, полом, местом проживания, привычками и другими факторами.