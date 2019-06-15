Видеофакт: В Вязьме на вокзале на поезд Москва-Брест рухнула крыша 15.06.2019, 20:30

Иллюстрационное фото

Сильный ураган прошел по Смоленской области в пятницу, 14 июня.

В российской Вязьме, что в Смоленской области, поезд Москва-Брест попал в инцидент. Сильный порыв ураганного ветра сорвал крышу с багажного отделения вокзального здания. Один из листов бросило на состав поезда, пишет "Брестская газета" .

Движение поезда задержали на полчаса. Информации о пострадавших нет.

Сильный ураган прошел по Смоленской области в пятницу, 14 июня. Ветер выдирал с корнем деревья, обрывал линии электропередач и срывал крыши из зданий.