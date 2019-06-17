В центре Минска на фронтоне установили герб сербских друзей Лукашенко 4 17.06.2019, 15:22

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Фото: Роман Протасевич / «Еврорадио»

На ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было.

На бизнес-центр BK Capital Palace установили герб сербских олигархов Каричей, которым принадлежит фирма-застройщик Dana Holdings. Здание построили на месте снесенного музея Великой Отечественной войны, сообщает "Еврорадио".

Надписи по бокам от герба означают Braća Karić [пер. Братья Карич] и Capital Palace. При этом на ранних рендерах никакого герба на фронтоне не было. По крайней мере, на сайте Dana Holdings изображение бизнес-центра без герба и каких-либо надписей.

Братья Каричи одни из крупнейших девелоперов в Беларуси. Их компания Dana Holdings занимается тотальной застройкой Минска. За всё время деятельности в Беларуси усилиями Dana Holdings к 2019 году было построено и продано больше миллиона квадратных метров. Был введён в эксплуатацию один из крупнейших в стране торговых центров Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. В настоящее время компании холдинга строят жилой квартал “Минск Мир” в районе бывшего минского аэропорта, а также жилые комплексы Vogue и “Парк Челюскинцев”.

Напомним, cербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению сербских СМИ, по приглашению Каричей белорусский диктатор в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник. Каричи считались одними из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича.