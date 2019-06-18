«Наша Нива»: ОАЦ будет прослушивать чиновников и автоматически расшифровывать русскоязычные разговоры 20 18.06.2019, 10:02

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Примечательно, что закупаемая система не в состоянии анализировать белорусский язык.

Оперативно-аналитический центр готов потратить 700 тысяч белорусских рублей на создание «Комплекса распознавания речевой информации», пишет «Наша Нива».

На эту увлекательную закупку обратил внимание ученый и блогер Егор Лебедок в своем телеграм-канале.

По техническому заданию, комплекс предназначен для превращения акустической информации, содержащей переговоры от различных дикторов на русском языке и поступает в виде звуковых файлов, в текстовый вид с целью дальнейшей классификации, отбора и анализа полученной информации, предоставления оператору-аналитику стенограммы аудиозаписи.

Система должна обрабатывать не менее 50 тысяч записей в сутки, по времени это не менее 720 часов.

Егор Лебедок делает вывод, что техническое задание выдает систему для прослушки и автоматического перевода прослушанного в текст.

«Последний пункт [о количестве записей и часов — Ред.], возможно, немного раскрывает и перечень лиц для прослушки и анализа разговоров. Официально скрывается, но в реальности известно, что основная функция ОАЦ — это контроль вертикали власти, а 50 тысяч разговоров за сутки вполне достаточно для основной части вертикали власти или других важных для государства лиц. Хотя, конечно, комплекс может быть использован и в отношении других граждан, или в пользу других ведомств», — пишет Лебедок.

Также примечательно, что эта система не в состоянии анализировать белорусский язык.

Разработкой системы занимается Научно-исследовательский институт технической защиты информации.

Почему так и для каких целей создается комплекс, пока неизвестно. «Наша Нива» направила в ОАЦ запрос с соответствующими вопросами.