Забастовка в Гатово продолжается 5 18.06.2019, 12:03

Деньги рабочим до сих пор не выплатили.

Напомним, со вчерашнего дня на заводе «Проммеханика» в Гатово цеха остановились. Люди прекратили работу, требуя выплаты зарплаты. С марта они получают деньги частями. Многим предприятие должно 2—3 тысячи рублей и больше. Сегодня с утра исполняющий обязанности директора встретился с коллективом. Но когда точно будут деньги, он рабочим так и не сообщил, пишет onliner.by.

— Сегодня мы снова вышли на работу, но за станки не стали, — рассказали рабочие предприятия. — Утром директор вернулся из прокуратуры и в 9 утра пришел на встречу с нами. Сказал, что пока денег нет и о том, как расплатятся с заводом, будет известно только к 14:00. Мы продолжаем забастовку. Опять же, наше условие: начнем работать тогда, когда деньги полностью придут на карточки. До этого момента за станки не станем.

Ближе к 11:00 стало известно, что на завод выехали представители областного исполкома.

— Видно, вчерашняя новость о нашей забастовке наделала шухера, — говорят рабочие. — Нам сказали, что они приедут посмотреть на положение дел на предприятии, возможно, как-то поспособствуют, чтобы Красносельский завод с нами рассчитался. Будем держать вас в курсе.

Компания «Завод „Проммеханика“» расположена в поселке Гатово под Минском. Большинство ее акций принадлежат частным лицам, часть «Белресурсам». «Проммеханика» производит промышленное оборудование. Среди его партнеров числятся такие крупные предприятия, как «Беларуськалий», «Мозырьсоль», «Гранит», «Пинскдрев», «Ивацевичидрев» и так далее. Всего на предприятии работает около 100 человек, половина из которых — простые рабочие.