Путин пообещал главе МИД Ирана «способствовать миру» 28.04.2026, 3:13

Тегеран, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи (также встречается вариант «Арагчи» - ред.) в Санкт-Петербурге 27 апреля. Об этом сообщает российская служба BBC.

Глава Кремля принял иранского чиновника в Петровской зале Президентской библиотеки имени Ельцина.

В начале встречи он рассказал, что на той неделе получил послание от нового верховного лидера Ирана, аятоллы Моджтабы Хаменеи, но не стал раскрывать содержание этого послания.

Руководитель кремлевского правящего режима также заявил, что Россия "сделает все для достижения как можно более быстрого мира" на Ближнем Востоке.

«Со своей стороны, будем делать все, что соответствует вашим интересам, соответствует интересам всех народов региона, чтобы этот мир был достигнут как можно скорее», — заверил Путин, не уточняя, каким именно образом

Аракчи, в свою очередь, поблагодарил Москву за поддержку Тегерана и отметил, что Иран продолжит борьбу с Соединенными Штатами, пишет Al Jazeera. Россию глава МИД Ирана назвал «хорошим союзником и другом».

