Сырский объявил новую модель войны против России
- 28.04.2026, 2:34
Подробности.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новой стратегии ВСУ против врага. Он пояснил, что ресурсы врага в технике, вооружении и личном составе преобладают, поэтому модель войны на истощение невозможна в условиях неравенства сил. Вместо нее Силы обороны выбирают асимметричную модель, которая включает не только сдерживание продвижения оккупантов, а поражение объектов военно-промышленного комплекса в глубине РФ.
«Наши ключевые задачи – сделать каждый шаг врага максимально затратным, уничтожать противника, сдерживать его продвижение, поражать тыловые районы, в частности объекты военно-промышленного комплекса в глубине территории Российской Федерации средствами Deep Strike, защищать воздушное пространство Украины», – сообщил Сырский.
Он отметил весомую роль Литвы в военной, финансовой и политической поддержке. В частности, Сырский отметил вклад Литвы в программу Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), участие в коалиции дронов, а также активную позицию в деятельности IT-коалиции в поддержку Украины.