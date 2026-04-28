В Сирии начался первый суд над чиновниками правительства Асада 28.04.2026, 4:46

Среди обвиняемых есть сам Башар Асад.

Первый судебный процесс в отношении чиновников времен диктатуры Башара Асада начался в Сирии. Об этом сообщает немецкое информагентство DW.

Суд в Дамаске будет судить одного чиновника правительства диктатора Башара Асада лично и нескольких прочих - заочно. Среди обвиняемых есть сам Башар Асад, а также его брат, которые бежали в РФ.

Сирийский суд 26 апреля провел подготовительное заседание к судебному рассмотрению дела в отношении нескольких бывших должностных лиц свергнутого правительства президента Башара Асада, на котором физически присутствовал только один из подсудимых.

Башар Асад, чья семья правила Сирией более пяти десятилетий, и его брат Махер убежали из Сирии после падения предыдущего правительства.

Один из их двоюродных братьев, бывший сотрудник службы безопасности Атиф Наджиб, в воскресенье оказался на скамье подсудимых в Дамаске, его арестовали в январе 2025 года. Ранее он возглавлял Отдел политической безопасности Сирии в южной провинции Дараа, где впервые вспыхнуло восстание в Сирии в 2011 году, которое вскоре переросло в 14-летнюю гражданскую войну.

Наджиба обвиняют в руководстве репрессиями и арестами в регионе. Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что ему предъявлены обвинения в преступлениях против сирийского народа. Следующее слушание по его делу запланировано на 10 мая.

Среди других должностных лиц, которые предстанут перед судом, - Вассим Асад, еще один родственник президента, бывший великий муфтий Ахмед Бадреддин Хассун, а также военные и сотрудники служб безопасности, арестованные новой властью Сирии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com