Украинские воины поразили РЛС «Каста-2Е»
- 28.04.2026, 5:58
Это ключевой элемент ПВО россиян в Белгородской области.
Экипажи 429-й бригады «АХІЛЛЕС» поразили российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е» в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.
Отмечается, что РЛС «Каста-2Е» способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.
Фактически система выполняет функцию «глаз» российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.