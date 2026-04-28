Украинские воины поразили РЛС «Каста-2Е» 28.04.2026, 5:58

Это ключевой элемент ПВО россиян в Белгородской области.

Экипажи 429-й бригады «АХІЛЛЕС» поразили российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е» в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.

Отмечается, что РЛС «Каста-2Е» способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.

Фактически система выполняет функцию «глаз» российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com