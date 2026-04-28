28 апреля 2026, вторник, 0:32
Украинские воины поразили РЛС «Каста-2Е»

  • 28.04.2026, 5:58
Это ключевой элемент ПВО россиян в Белгородской области.

Экипажи 429-й бригады «АХІЛЛЕС» поразили российскую радиолокационную станцию «Каста-2Е» в населенном пункте Волотово Белгородской области, примерно в 80 км от государственной границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта РЛС является важным элементом системы противовоздушной обороны противника.

Отмечается, что РЛС «Каста-2Е» способна обнаруживать и сопровождать до 200 целей в радиусе до 150 км, в частности воздушные объекты на сверхнизких высотах.

Фактически система выполняет функцию «глаз» российской ПВО, обеспечивая раннее обнаружение самолетов, ракет и беспилотников, что делает ее приоритетной целью для поражения.

