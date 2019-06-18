Ученые заглянут в прошлое Беловежских лесов на 400 лет 18.06.2019, 21:05

Исследователи будут отслеживать состояние Беловежских лесов в Польше и Беларуси.

Проект ForBioSensing PL разработал комплексную технологию, чтобы отслеживать состояние Беловежских лесов в Польше и Беларуси, передает focus.ua.

Ученые применили дендрометры: их вешают на стволы отдельных деревьев и измеряют, насколько стволы утолщаются за год. Параллельно прибор ведет учет внешних условий — температуры и влажности.

Исследования продлятся 2 года, затем будет выстроена модель, которая опишет рост конкретного дерева с момента его появления. В итоге можно будет проследить развитие леса за последние 400 лет.

Вместе с этим будут отслеживаться эпидемии жуков-короедов и других древесных паразитов. В совокупности эти данные покажут, как развивался лес в разных условиях, какие виды оказывались самыми устойчивыми к разным невзгодам и как восстанавливалось биоразнообразие. На основе исследования будут составлены рекомендации для лесничих.

Напомним, Беловежские леса занимают площадь 150 тысяч гектаров на территории Польши и Беларуси.