Чем завершился визит помощницы Брижит Бардо в Беларусь 3 18.06.2019, 22:59

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Фото: Вадим Маевский

Власти молчат, зато белорусы разобрали собак и кошек из приюта.

Мы рассказывали о том, что Минск посетила помощница актрисы и известной зоозащитницы Брижит Бардо - ее тезка, Брижит Олуа, которая руководит ее Фондом. Мадам Олуа в Минске обсудила с властями проблему убийства животных, пишет kp.by.

Встреча была насыщенной, мадам предлагала конкретные варианты, зоозащитники Литвы и Украины делились опытом стерилизации животных. Затем прошла вторая встреча… Однако бюрократическая машина оказалась сильнее – ни одного обязательства от властей получить Брижит Олуа не удалось.

Марта и Анастасия. Фото: Анна Толчикова.

13 июня пришло письмо от министерства ЖКХ организаторам визита зоозащитницы из Франции.

- Республика Беларусь разделяет общечеловеческие ценности по гуманному отношению к животному миру, проводя соответствующую государственную политику. Министерство обращает внимание, что для внедрения предложенных нововведений еще требуется их детальное обсуждение как с точки зрения механизмов практической реализации, налаживания информационной и образовательной кампании, так и соответствующей регламентации на уровне национального законодательства. Подтверждаем, что предложения госпожи Олуа в проект постановления Совета Министров «Об утверждении Правил содержания домашних собак, кошек, а также обращения с безнадзорными животными в Республике Беларусь» будут рассмотрены совместно со всеми заинтересованными органами государственного управления. Будем признательны также в случае оказания Фондом, - подытожил замглавы Министерства ЖКХ Геннадий Трубило в письме.

Котенка Пако забрал бизнесмен Василий Супрунюк. Фото: Анна Толчикова

Официальное письмо порадовало Брижит Олуа, а фразу «Беларусь разделяет общечеловеческие ценности по гуманному отношению к животному миру» мадам назвала «исторической». Это письмо Фонд Брижит Бардо отправил в посольство Беларуси во Франции и теперь ожидает ответа, с готовностью правительства принять новую стратегию не убийства безнадзорных животных.

Но конкретики в письме все также не было, поэтому домой мадам Олуа возвращалась с сожалением. Но и с надеждой:

- Пока сложно делать выводы, ведь ничего определенного не было, мы не смогли получить какое-либо обязательство. Желание у правительства, возможно, и есть, которое мы заметили с самого начала, с ответа на письмо Брижит Бардо. Очень жаль, что не удалось встретиться с мэром Минска, ведь мэр в проблеме безнадзорных животных – очень важный человек. О встрече мы просили в течение 10 дней, можно было выкроить хотя бы часок… Все-таки мы приехали издалека с двумя ассоциациями, со своими идеями и предложениями насчет проблемы, которая не наша, а их же. И эта проблема важнее, чем Европейские игры, - говорит Брижит Олуа.

Чернушка-Виктор также нашел своего хозяина. Фото: Анна Толчикова

Мадам Олуа и после отъезда следит за ситуацией, планирует пригласить в Беларусь американских ветеринаров для обмена опытом и обучения. Кроме того, Фонд может провести у нас акцию по стерилизации бездомных животных, по примеру Бразилии, где за 5 дней команда ветеринаров Фонда сделала 500 операций. Но сначала Беларусь должна предоставить письменные заверения, что животных не будут истреблять.

- Мы уже инвестировали много ресурсов в Беларусь и сейчас ждем неукоснительного соблюдения обязательств. Ужасает сама мысль о животных, которых по Беларуси отлавливают и даже убивают в машинах на ходу или неведомо где, - говорит Брижит Олуа.

Побывавшие в нашей стране председатель «Общества друзей животных» Солвита Виба из Латвии и директор «Четыре лапы Украина» Алеся Лисчишина сказали, что готовы консультировать Беларусь в практических и законодательных вопросах защиты животных.

Мадам Олуа передает Пако новому хозяину. Котенок в «Фауне города» очень громко плакал и всячески пытался вырваться из клетки. Фото: Анна Толчикова.

Хотя получить желанный ответ от властей Брижит Олуа не удалось, у ее визита был и неожиданный позитивный итог. Благодаря ей 3 собаки, 7 котят и 3 кошки из «Фауны города» нашли хозяев или передержку. Люди узнали из репортажей о визите мадам Олуа, рассмотрели несчастных животных и разобрали их по домам. Белорусское общество защиты животных «ХэппиПет» взяли под опеку кота, которого после смерти хозяина его сестра с детьми пришла отдать в усыпалку на Гурского, мадам Брижит эта ситуация просто шокировала. Котенок по имени Пако теперь живет в галерее кота у известного бизнесмена Василия Супрунюка. Собаку и британского кота, от которого отказались хозяева, из приюта увезла с собой в Латвию и Солвита Виба.

Собак Виктора и Марту, а также котенка Пако, нашедших свой дом, Брижит назвала символами перемен. Теперь фонд планирует выпустить открытки с их изображениями. Остается надеяться, что и остальные животные из минской "усыпалки" найдут своих заботливых хозяев.

- Мы уже инвестировали много ресурсов в Беларусь и сейчас ждем неукоснительного соблюдения обязательств. Ужасает сама мысль о животных, которых по Беларуси отлавливают и даже убивают в машинах на ходу или неведомо где, - говорит Брижит Олуа.

Побывавшие в нашей стране председатель «Общества друзей животных» Солвита Виба из Латвии и директор «Четыре лапы Украина» Алеся Лисчишина сказали, что готовы консультировать Беларусь в практических и законодательных вопросах защиты животных.

Хотя получить желанный ответ от властей Брижит Олуа не удалось, у ее визита был и неожиданный позитивный итог. Благодаря ей 3 собаки, 7 котят и 3 кошки из «Фауны города» нашли хозяев или передержку. Люди узнали из репортажей о визите мадам Олуа, рассмотрели несчастных животных и разобрали их по домам. Белорусское общество защиты животных «ХэппиПет» взяли под опеку кота, которого после смерти хозяина его сестра с детьми пришла отдать в усыпалку на Гурского, мадам Брижит эта ситуация просто шокировала. Котенок по имени Пако теперь живет в галерее кота у известного бизнесмена Василия Супрунюка. Собаку и британского кота, от которого отказались хозяева, из приюта увезла с собой в Латвию и Солвита Виба.

Собак Виктора и Марту, а также котенка Пако, нашедших свой дом, Брижит назвала символами перемен. Теперь фонд планирует выпустить открытки с их изображениями. Остается надеяться, что и остальные животные из минской "усыпалки" найдут своих заботливых хозяев.