Помощница Брижит Бардо встретилась с властями Беларуси 4 10.06.2019, 19:15

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Брижит Бардо

Иллюстрационное фото

Брижит Олой была шокирована количеством здоровых и ручных питомцев, которые попадают под усыпление.

Брижит Олой, представительница Фонда защиты животных Брижит Бардо, на днях прилетела в Беларусь, чтобы перейти от разговоров, которые начались после обращения знаменитой актрисы и зоозащитницы, к делу. Сразу по приезде мадам Олой отправилась в пункт усыпления животных на Гурского, 42. И была шокирована количеством здоровых и ручных питомцев, которые попадают под усыпление, пишет tut.by.

На встрече с представителями власти Брижит Олой первым делом предложила кардинально переформатировать то, чем сегодня занимается «Фауна города».

С Брижит Олой встречались представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также Министерства иностранных дел. — Прим. редакции.

— Брижит предложила сделать «Фауну города» первым в нашей стране центром стерилизации, — рассказывает волонтер гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме» Анна Толчикова. — И провести масштабную акцию — хотя бы среди тех животных, которые уже там находятся. Всех животных, которых сейчас содержат в пункте усыпления, нужно провакцинировать, стерилизовать и с помощью масштабной информационной компании пристроить в добрые руки.

Фото: Дарья Барышникова

«Дом смерти нужно превратить в место милосердия. В место, где государство не на словах, а на деле сможет продемонстрировать гуманное отношение к животным», — сказала француженка.

Директор «Фауны города» Тамара Цариковская также была на встрече и не стала возражать против этого предложения.

Мадам Олой отметила, что она будет гораздо спокойнее, если операции на базе «Фауны города» будут проводить ветеринары из частной клиники с хорошей репутацией. Также Брижит подчеркнула, что французский фонд готов провести образовательную программу для белорусских ветеринаров и привезти в Минск зарубежных специалистов.

Это совершенно европейская идея, которая могла бы стать переломным моментом в ситуации с бездомными животными Беларуси.

Юлия Малятина, юрист «Эгиды», внесла важную ремарку в рассуждения зоозащитницы: мы понимаем, что есть трудности с самой ментальностью людей, которые пока не умеют гуманно относиться к тем, кто слабее. Но государство может повлиять на эту ситуацию: ведь оно транслирует свое отношение к какому-либо явлению людям, которые в нем живут.

Фото: Юлия Кирейчик

Именно поэтому, по мнению зоозащитников, нужны изменения на государственном уровне.

— На встрече мадам Олой с представителями власти был представлен довольно прогрессивный проект о правилах содержания кошек и собак, а также отлова безнадзорных животных. Правила разрабатывали при содействии зоозащитников.

Проект включает в себя ключевые пункты, которые давно беспокоили волонтеров: программу стерилизации, отказ от усыпления здоровых животных, чипирование и создание единой базы питомцев. Ознакомиться с полным текстом проекта можно по этой ссылке.

Пункт, на который сразу же обратила внимание мадам Олой, касался отстрелов:

«Никаких отстрелов быть не должно. Стрельба на улицах и мгновенное умерщвление животных должны исчезнуть как факт», — сказала французская зоозащитница.

Представители инициативы «Мы в одном доме» говорят о том, что представители власти позитивно реагировали на все предложения и замечания мадам Олой. Ведь в самом тексте проекта есть обоснование, где указано: «Необходимость преобразований связана с вниманием международных организаций к проблемам бездомных животных Беларуси».

И все бы хорошо, если бы не одно «но»:

— Мы так и не добились ответа на вопрос, когда будет принято окончательное решение по новому проекту. Представители министерств говорят, что «много ведомств должны одобрить проект, нужно выработать общее мнение, ничего нельзя решить здесь и сейчас». Хотя, конечно, после стольких месяцев переговоров нам хочется просто услышать: «Давайте сделаем это». Также мы не добились никакой конкретики по срокам, в которые мы сможем добиться точного ответа.

Брижит Олой также высказала опасения в том, что с ее отъездом все начинания свернутся, поэтому пообещала добиться хотя бы первых результатов до возвращения во Францию. Например, уже в четверг пройдет встреча с директором ветеринарной клиники, которую хотелось бы привлечь к программе стерилизации на базе «Фауны города».

В воздухе повисает вопрос: кто же будет контролировать реализацию планов, озвученных мадам Олой, после ее отъезда?

— В этом визите принимали участие «Зоошанс», «Зоосвет», «Эгида». Мы очень надеемся, что крупные зоозащитные организации, заинтересованные в переменах как никто другой, смогут взять на себя контроль за реализацией идей Брижит Олой.

Кроме того, представители министерства несколько раз подчеркнули, что не всё в их власти. Для того чтобы полностью решить проблему белорусских бездомных животных, нужен новый закон об их защите, который долгое время не принимают.

— Как мы выяснили, концы уходят в Национальный центр законодательства и правовых исследований: закон сейчас на их рассмотрении, — говорит Анна Толчикова.