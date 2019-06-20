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«Баста»: Берите пример, боритесь за свои права

  • 20.06.2019, 11:17
Фото: onliner.by

Чему учит забастовка в Гатово. 

Из Борисова пишут. Работники завода «Автогидроусилитель» получили часть зарплаты за май с опозданием на месяц. Выплаты составили 45 рублей - втрое меньше обычной суммы, сообщает Telegram-канал «Баста».

- Как выжить на такие деньги, если и раньше, когда платили аванс 130-150 рублей, денег ни на что не хватало? - спрашивает автор письма, рабочий завода.

Отвечаем.

Рабочие завода «Проммеханика» в понедельник объявили забастовку - мы об этом писали. Остановили станки, заявили руководству, что выполнять работу не будут, пока им не выплатят долги по зарплате. Забастовка продолжалась два с половиной дня. Вчера стало известно, что рабочие получили зарплату за март и апрель. Майскую обещают выплатить до 28 июня. Не самый лучший, но все же результат. Берите пример. Боритесь за свои права.

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