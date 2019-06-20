В Грузии потребовали отставки спикера, главы МВД и Службы госбезопасности 7 20.06.2019, 22:40

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Фото: ekhokavkaza.com

Протестующие взяли штурмом здание парламента.

Участники антиправительственной и антироссийской манифестации в Тбилиси вечером 20 июня прорвались во внутренний двор парламента страны, они требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, а также министра внутренних дел и главы Службы госбезопасности. Как сообщает сайт "Новости-Грузия", из-за давки несколько манифестантов почувствовали себя плохо, в частности, медицинская помощь потребовалась представительнице оппозиционной партии "Национальное движение", экс-главе Национальной полиции Украины Хатии Деканоидзе. Видеозапись штурма разместил в YouTube "1 канал" общественного телевидения Грузии.

Поводом к началу манифестаций в столице Грузии стал скандал на заседании Межпарламентской ассамблеи православия 20 июня. Ее президент, российский коммунист Сергей Гаврилов вел заседание на русском языке из кресла спикера грузинского парламента. Оппозиция сорвала работу ассамблеи.

Российская делегация спешно покинула Тбилиси.

Вечером на центральном проспекте Руставели собралось несколько тысяч человек, которые потребовали отставки чиновников от правящей партии "Грузинская мечта".