22 мая 2026, пятница, 0:07
В Беларуси за бесценок продают часть огромного графского дворца, где гостил Пушкин

  • 22.05.2026, 4:56
В Чечерске выставили на торги часть старинной усадьбы графов Чернышевых-Кругликовых. За нее просят всего лишь одну базовую величину, сообщает портал Domovita.by.

Речь идет о большом изолированном помещении площадью более 1129 м2 в двухэтажном кирпичном здании на улице Ульянова.

Постройка считается историко-культурной ценностью.

Снаружи бывшая графская резиденция сохранила черты старинной архитектуры. Фасад украшен декоративными поясками, а окна – классическими наличниками с полукруглым завершением.

При этом здание подключено к основным коммуникациям. Там есть центральное отопление, электричество и холодное водоснабжение.

Но общее состояние дворца далеко не лучшее. Помещения давно пустуют и требуют серьезного капитального ремонта.

Просто купить объект и оставить его пустовать не получится. Новому владельцу придется оформить охранные обязательства и заняться восстановлением здания.

На ремонтно-реставрационные работы дают не больше 24 месяцев. А после восстановления объект нужно будет использовать для бизнеса минимум два года.

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 июня, а сами торги пройдут 29-го.

После первого раздела Речи Посполитой Екатерина II подарила Чечерск своему фавориту Захару Чернышеву, и в 1774 году здесь начали строить большую летнюю резиденцию.

Из-за долгой стройки в архитектуре смешались сразу несколько стилей: классицизм, поздняя готика и романтизм.

В лучшие годы усадьба считалась центром светской жизни. По данным историков, здесь бывали императоры Николай I и Александр II, а еще дворец дважды посещал Александр Пушкин.

Позже имение перешло роду Кругликовых. А в XX веке его назначение постоянно менялось. В разное время здесь были школа, конюшня, Дом пионеров, библиотека и историко-этнографический музей.

Сейчас часть комплекса занимает районный центр ремесел.

