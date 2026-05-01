В Беларуси за бесценок продают часть огромного графского дворца, где гостил Пушкин
- 22.05.2026, 4:56
В Чечерске выставили на торги часть старинной усадьбы графов Чернышевых-Кругликовых. За нее просят всего лишь одну базовую величину, сообщает портал Domovita.by.
Речь идет о большом изолированном помещении площадью более 1129 м2 в двухэтажном кирпичном здании на улице Ульянова.
Постройка считается историко-культурной ценностью.
Снаружи бывшая графская резиденция сохранила черты старинной архитектуры. Фасад украшен декоративными поясками, а окна – классическими наличниками с полукруглым завершением.
При этом здание подключено к основным коммуникациям. Там есть центральное отопление, электричество и холодное водоснабжение.
Но общее состояние дворца далеко не лучшее. Помещения давно пустуют и требуют серьезного капитального ремонта.
Просто купить объект и оставить его пустовать не получится. Новому владельцу придется оформить охранные обязательства и заняться восстановлением здания.
На ремонтно-реставрационные работы дают не больше 24 месяцев. А после восстановления объект нужно будет использовать для бизнеса минимум два года.
Заявки на участие в аукционе принимают до 24 июня, а сами торги пройдут 29-го.
После первого раздела Речи Посполитой Екатерина II подарила Чечерск своему фавориту Захару Чернышеву, и в 1774 году здесь начали строить большую летнюю резиденцию.
Из-за долгой стройки в архитектуре смешались сразу несколько стилей: классицизм, поздняя готика и романтизм.
В лучшие годы усадьба считалась центром светской жизни. По данным историков, здесь бывали императоры Николай I и Александр II, а еще дворец дважды посещал Александр Пушкин.
Позже имение перешло роду Кругликовых. А в XX веке его назначение постоянно менялось. В разное время здесь были школа, конюшня, Дом пионеров, библиотека и историко-этнографический музей.
Сейчас часть комплекса занимает районный центр ремесел.