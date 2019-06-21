Лукашенко принял приглашение Додона поехать возделывать виноград 18 21.06.2019, 7:50

3,333

Диктатор уедет осенью.

Президент Молдовы пригласил Лукашенко осенью в гости, ко времени сбора винограда. Тот пообещал приехать.

Предложение было озвучено во время встречи глав государств в Минске 20 июня, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Вы мне обещали, что мы соберем виноград в этом году. Ситуация у нас стабилизируется в ближайшие, думаю, месяц-полтора. И очень надеюсь, что осенью мы вас увидим в гостях в Республике Молдова, — отметил Игорь Додон.

Лукашенко принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, как только появится возможность.

— Виноград у нас возделывают, и очень много, но он не такой, как в Молдове, поэтому я надеюсь, что мой друг и коллега научит меня возделывать настоящий виноград. Если получится, я с удовольствием по приглашению Игоря Додона побываю в его родном селе, если не в этом году, то в следующем точно получится. И мы попробуем приготовить сок, а потом вино из выращенного винограда, — отметил глава государства.