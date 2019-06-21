Ученые: Богатство человека определено его генами 17 21.06.2019, 8:20

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Все люди в обществе делятся на три группы.

Ученые из университетов Стэнфорда и Вирджинии провели совместное исследование, которое выявило причину, по которой общество до сих пор не может избавиться от социально-экономического неравенства. Оказалось, что это явление обусловлено не только происхождением, образованием или богатством людей, пишет knife.media.

Социоэкономический статус (SES) — высокий, средний и низкий — делит общество на три группы. Барьеры между этими группами сегодня кажутся преодолимыми, но выбить себе более высокий статус могут единицы.

Авторы исследования уверены, что причина кроется в особой нейропрограмме восприятия социального статуса незнакомцев, которая передается из поколения в поколение. С развитием культуры, породившей экономику, врожденное принятие социальных иерархий породило такое же врожденное принятие социально-экономических иерархий.

Эта же нейропрограмма заставляет представителей среднего и высшего класса думать, что они лучше остальных. Именно такой результат показали когнитивные тесты, которые ученые провели среди 150 000 представителей бизнеса.

«Преимущества порождают преимущества. Те, кто родился в высших эшелонах, вероятно, там и остануться. А крупные предприниматели поголовно происходят из высокообразованных, обеспеченных семей», — сказал Питер Белми, один из авторов исследования.

Из-за уверенности в собственных способностях по факту рождения высший класс заставляет считать себя компетентнее, чем тех, кто ниже статусом. В результате, власть и деньги сохраняются за ними — и так продолжается из года в год.

«Неравенство никуда не исчезнет, пока люди будут продолжать выдавать свои впечатления от человека с доказательствами его способностей», — пишут ученые.