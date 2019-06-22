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В Беларуси снова объявлен «оранжевый уровень»

  • 22.06.2019, 9:55

На большей части территории страны пройдут дожди.

В субботу погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами прогремят грозы (в некоторых регионах – сильные дожди, возможен град).

Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +23.. +29°C, по юго-востоку +30..+34°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлено штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.


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