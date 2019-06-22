Белорусов 16 лет не выбирают в первом раунде драфта НХЛ 22.06.2019, 10:15

Ночью состоялся первый раунд драфта НХЛ-2019.

Первыми тремя пиками стали: «Нью-Джерси» – н. Джек Хьюз, США, «Рейнджерс» – н. Каапо Какко, Финляндия, «Чикаго» – н. Кирби Дэк, Канада.

Отметим, что на выбор в первом раунде претендовал белорусский защитник Владислав Колячонок. Однако ни одна из команд не назвала хоккеиста, пишет Трибуна.

Ранее в первом раунде были выбраны лишь три белоруса – Руслан Салей (9-й пик, 1996 год, «Анахайм»), Константин Кольцов (18-й, 1999, «Питтсбург») и Андрей Костицын (10-й, 2003, «Монреаль»).

Напомним, в первом раунде был выбран 31 хоккеист. 2-7 раунды драфта состоятся 22 июня, начало в 17.00. Всего команды выберут 217 игроков.