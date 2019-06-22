закрыть
22 июня 2019, суббота, 10:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорусов 16 лет не выбирают в первом раунде драфта НХЛ

  • 22.06.2019, 10:15

Ночью состоялся первый раунд драфта НХЛ-2019.

Первыми тремя пиками стали: «Нью-Джерси» – н. Джек Хьюз, США, «Рейнджерс» – н. Каапо Какко, Финляндия, «Чикаго» – н. Кирби Дэк, Канада.

Отметим, что на выбор в первом раунде претендовал белорусский защитник  Владислав Колячонок. Однако ни одна из команд не назвала хоккеиста, пишет Трибуна.

Ранее в первом раунде были выбраны лишь три белоруса – Руслан Салей (9-й пик, 1996 год, «Анахайм»), Константин Кольцов (18-й, 1999, «Питтсбург») и Андрей Костицын (10-й, 2003, «Монреаль»).

Напомним, в первом раунде был выбран 31 хоккеист. 2-7 раунды драфта состоятся 22 июня, начало в 17.00. Всего команды выберут 217 игроков.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип