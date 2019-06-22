Завтра в Беларуси - до +31°С 22.06.2019, 14:44

При этом днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град.

До 31 градуса тепла ожидается в Беларуси 23 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по юго-востоку плюс 16-21, днем ожидается 19-25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до 26-31 градуса.