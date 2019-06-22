В НХЛ «Флорида» задрафтовала Владислава Колячонка 22.06.2019, 21:26

Владислав Колячонок

Белорусского хоккеиста выбрали во втором раунде драфта.

Белорусский защитник Владислав Колячонок выбран "Флоридой" во втором раунде драфта НХЛ-2019, сообщает "Прессбол".

"Пантеры" выбрали белоруса под общим 52-м номером. Это наивысший выбор для хоккеиста из Беларуси на драфте с 2003 года, когда Андрей Костицын был задрафтован под общим 10-м номером.

Прошлый сезон Колячонок провел в OHL, где выступал за "Лондон" (1 матч, 1 (0+1) очко) и "Флинт" (53 матча, 29 очков).